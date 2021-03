Grevesmühlen

Wie wird ein Corona-Schnelltest gemacht? Wie weit muss das Teststäbchen in die Nase oder den Mundraum eingeführt werden? In welcher Reihenfolge wird die Schutzausrüstung angelegt? All diesen und noch viel mehr Fragen geht Michelle Tiesen in einem Kursus beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Grevesmühlen nach.

Kursus dauert etwa zwei Stunden

Die Leiterin der Rettungswache in Klütz bietet in der Familienbildungsstätte des DRK in der Pelzerstraße in Grevesmühlen ehrenamtlich Kurse an, in denen sich Freiwillige zu Testhelfern ausbilden lassen können. Innerhalb von etwa zwei Stunden lernen sie, zum Beispiel bei Arbeitskollegen Corona-Schnelltests zu machen. Jetzt waren es Mitarbeiter der Arla-Molkerei in Upahl sowie der Kinderbetreuungseinrichtung Perspektive in Wismar.

Auch DRK sucht Testhelfer Nicht nur Betriebe lassen beim Deutschen Roten Kreuz in Grevesmühlen Testhelfer ausbilden. Auch das DRK selbst sucht noch Freiwillige, die bei den Schnelltests helfen. Das gilt vor allem für die Teststelle im Rot-Kreuz-Speicher in Grevesmühlen und ein mobiles Testteam in Gadebusch. „Wir übernehmen die Ausbildung der Testhelfer und können uns auch eine Entlohnung vorstellen“, sagt Ekkehard Giewald, Vorstandsvorsitzender des DRK-Nordwestmecklenburg. Ein Team in den Teststellen bestehe bestenfalls aus drei Personen. „Daher brauchen wir noch Freiwillige, damit wir die Tests weiterhin anbieten und flexibel auf Andrang reagieren können“, so Giewald. Wer das DRK beim Testen unterstützen möchte oder wer aus anderen Gründen an einem der Kurse für Testhelfer teilnehmen möchte, kann sich telefonisch unter 038 81 / 75 950 melden oder eine Mail an info@drk-nwm.de schicken.

Michelle Tiesen bildet beim DRK in Grevesmühlen Testhelfer für Corona-Schnelltests aus. Quelle: Malte Behnk

Unterschiede der Hersteller beachten

Anhand von Grafiken und Videos erklärt Michelle Tiesen den Frauen und Männern alles, was für ihre eigene Sicherheit, die der Getesteten und für ein sicheres Ergebnis wichtig ist. So ist es von Hersteller zu Hersteller der Schnelltests unterschiedlich, wie lange zum Beispiel der Tupfer mit der Probe aus der Nase in einer Flüssigkeit gedreht werden muss. „Das können 10, aber auch 15 Sekunden sein“, sagt Michelle Tiesen. „Dafür müssen Sie bitte immer genau die Anweisungen der Packungsbeilage lesen“, rät sie den künftigen Testhelfern. „Es gibt aber inzwischen auch von jedem Hersteller der Tests Youtube-Videos. Die nutzen wir auch ab und zu“, fügt sie hinzu.

Wichtige Reihenfolge der Schutzausrüstung

Die Fachfrau aus dem Rettungsdienst listet genau auf, in welcher Reihenfolge die Tester ihre Schutzausrüstung an- und auch wieder ablegen müssen, um mögliche Infektionen zu vermeiden. Erst müssen die Hände desinfiziert werden, dann wird ein Kittel angezogen und erst danach eine erste Lage Gummihandschuhe. Hat man keinen Overall mit Kapuze, ist auch eine Haube auf dem Kopf Pflicht, ebenso wie eine Schutzbrille.

Michelle Tiesen (r.) schaut, wie Kursteilnehmer Christopher Guhl mit dem Testmaterial umgeht. Quelle: Malte Behnk

Test ist eine Gefühlssache

So ausgerüstet konnten auch die Kursteilnehmer ihren ersten Schnelltest bei einem Tischnachbarn nehmen. „Man fühlt selber nicht ganz genau, ob man tief genug in der Nase ist. Da hilft eine Markierung auf dem Stäbchen und auf den anderen zu achten“, sagt Christopher Guhl, der einen Testabstrich bei Marcel Schewe gemacht hatte. Guhl möchte künftig seine Arbeitskollegen in der Arla-Molkerei testen.

Betriebe haben Fürsorgepflicht

Alle Kursteilnehmer bekommen vom DRK ein Zertifikat, dass sie Corona-Schnelltests machen können. „Wir brauchen in der nächsten Zeit viele zusätzliche Testhelfer“, sagt Ekkehard Giewald, Vorstandsvorsitzender des DRK-Nordwestmecklenburg. „Betriebe haben auch eine Fürsorgepflicht für ihre Mitarbeiter. Außerdem wollen sie nicht, dass ihre Produktion stillsteht, weil Mitarbeiter in Quarantäne müssen“, sagt Giewald. „Auch wenn sie selber Tests besorgen müssen, halte ich das für gut angelegtes Geld“, sagt er. Tests gebe es inzwischen mehr als genug.

Testhelfer für Pflegeheime gesucht Pflegeeinrichtungen in MV benötigen Unterstützung bei der Durchführung von Schnelltests. „Wer helfen will, muss nicht zwingend Erfahrung im medizinischen oder pflegerischen Bereich haben oder eine soziale Ausbildung vorweisen“, betonte Sozialministerin Stefanie Drese. Die Suche nach Helferinnen und Helfern läuft bundesweit über die Service-Center der Bundesagentur für Arbeit. Interessenten können sich über die gebührenfreie Hotline (0800 45 55 532, Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr) melden und auf der Internetseite der Arbeitsagentur informieren. Das Auswahlverfahren liegt bei den Alten- und Pflegeheimen. Vor dem Einsatz gibt es eine Einweisung, wie die Antigentests vor Ort durchgeführt werden müssen.

Sechs Kursteilnehmer hatte Michelle Tiesen beim DRK in Grevesmühlen. Für acht Teilnehmer ist der Raum ausgelegt. Quelle: Malte Behnk

Firmen schaffen Tests selber an

Nicht nur für die Anschaffung der Tests, auch für die Schutzausrüstung der betriebseigenen Tester sind die Firmen selbst verantwortlich. Dass auch dort getestet wird, hält Ekkehard Giewald aber noch aus einem anderen Grund für notwendig. „Mit unserer Teststation im Rotkreuz-Speicher in Grevesmühlen kommen wir auch an personelle Grenzen, wenn zehn Prozent der Grevesmühlener das in Anspruch nehmen. Dann sind wir schnell bei 1200 Personen pro Tag.“ Daher sei auch das DRK darauf angewiesen, dass sich zusätzliche Testhelfer ausbilden lassen.

