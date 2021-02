Grevesmühlen

Schnelltests für Mitarbeiter und Besucher: In der DRK-Wohnanlage „Uns Hüsing“ in Klütz ist eine ehemalige Angestellte zum Helfen aus dem Ruhestand geholt worden, in anderen Unternehmen wie dem Pflegedienst Moll in Grevesmühlen wird dafür Personal eingesetzt, das dann an anderer Stelle fehlt.

Fakt ist: Viele Einrichtungen müssen Kopfstände machen, um die Hygienerichtlinien der Landesregierung umzusetzen. Um dem zu begegnen, bildet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bundesweit als einzige Institution nun Testhelfer aus.

Bewerbung bei der Agentur für Arbeit

„Wir als DRK-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern sehen es in unserer humanitären Verantwortung, durch eine gezielte und kompetent durchgeführte Schulung von Testhelfern zum Bevölkerungsschutz beizutragen“, erklärt Werner Kuhn, Präsident des DRK-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern. In zahlreichen DRK-Kreisverbänden sind bereits ehren- und hauptamtliche Testteams unterwegs, auf deren Erfahrung jetzt zurückgegriffen werden kann.

Der Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes in Grevesmühlen, Ekkehard Giewald, konnte zum Beispiel zwei Fachärzte aus Grevesmühlen gewinnen, die die Schulung durchführen werden. Die Räumlichkeiten in der Pelzerstraße werden auch ein Ort für die Ausbildung sein. „Im ersten Step schulen wir bei uns zehn Testhelfer“, erklärt Giewald.

Wer Interesse hat, kann sich direkt mit der Bundesagentur für Arbeit in Verbindung setzen. Die unterstützt bei der Vermittlung von Freiwilligen anbietet und die Internetseite www.arbeitsagentur.de/corona-testhilfe initiiert hat. Ebenso ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr eine gebührenfreie Hotline geschaltet: 0800 / 45 555 32.

Wer kann sich melden?

Gesucht werden nicht nur Personen aus medizinischen, pflegerischen und sonstigen Heilberufen oder mit einer sozialen Ausbildung. „Ebenso können sich geeignete Personen ohne medizinische Vorbildung melden“, erklärt Ekkehard Giewald.

Die DRK-Kompaktschulung dauert etwa drei Unterrichtsstunden, ist kostenfrei und beinhaltet neben Theorie auch die praktische Einweisung durch Fachpersonal im Anlegen der Schutzausrüstung und Durchführen der sogenannten Schnelltests. Am besten lernt es sich eben am Menschen – also an den Freiwilligen, die an der Schulung teilnehmen.

Was erwartet die Teilnehmer?

Die Schulung umfasst insgesamt mehrere Module, wie sie im realen Leben im Durchführen von Schnelltests notwendig sind: das Anmelden der Person, an der der Schnelltest durchgeführt wird, die Lehrunterweisung, das Anlegen der Schutzausrüstung, der Abstrich selbst mit Anwendung des Abstrichstreifens, das Ablegen der Schutzausrüstung, die Nachbereitung und die Desinfektion. Für die Schulungen stellt das DRK die notwendige Schutzkleidung zur Verfügung.

Die einzelnen Alten- und Pflegeheime melden den regionalen Bedarf an ausgebildeten Testerinnen und Tester an die kommunalen Spitzenverbände und Gebietskörperschaften. Die Heime schließen mit den Testhelfern einen entsprechenden Vertrag, in dem die Arbeitszeiten und die Bezahlung geregelt sind.

Fahrservice zum Impfzentrum

Einen Vorstoß wagt der DRK-Kreisverband auch in Sachen Fahrservice. Unter der Voraussetzung, dass bundesweit genügend Impfstoff vorhanden ist, soll demnächst das Impfzentrum des Landkreises am Ploggensee in Grevesmühlen eröffnen. „Wir werden unseren Patienten in der ambulanten Pflege einen kostenfreien Fahrservice bieten“, berichtet Ekkehard Giewald. Die Touren führen dann – je nachdem, wo der Termin ist – zum Impfzentrum oder zur Hausarztpraxis im Landkreis, die Corona-Impfungen durchführt.

Mathias Spott (l.) und Christian Ens vom Fahrservice des Deutschen Roten Kreuzes in Grevesmühlen. Quelle: Jana Franke

Die Fahrzeuge sind längst entsprechend umgerüstet – nicht zuletzt auch, weil der Fahrdienst viele Dialysepatienten transportiert. „Fahrer und Fahrgastraum sind durch eine Plexiglasscheibe getrennt“, beschreibt Giewald.

Von Jana Franke