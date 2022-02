Grevesmühlen

Schock für die Mieter eines Wohnblocks im Ploggenseering in Grevesmühlen. Am Sonnabend hatte der Sturm große Teile der Dachpappe gelöst und auf den Rasen geschleudert. Die Feuerwehr sicherte das Dach, entfernte die losen Teile und sorgte dafür, dass der Schaden nicht noch größer wurde. Den beziffert Vermieter Wobag (Wohnungsbaugesellschaft Grevesmühlen, Anm. d. Red.) auf rund 100 000 Euro. Das größte Problem dabei: Es regnet inzwischen durch. Die obersten Wohnungen in dem Gebäude sind praktisch derzeit nicht mehr nutzbar. „Unsere Mitarbeiter waren Samstag und Sonntag für die Mieter vor Ort und haben den Mietern, welche am schwersten betroffen waren möblierte Ausweichwohnungen angeboten. Dieses Angebot wurde teilweise angenommen“, teilt Philipp Schubert von der Wobag mit.

Gerüstbau Klein hat nach Angaben der Wobag bereits am Montag mit den Einrüstarbeiten begonnen, „die Bedachungs GmbH hat uns die Zusage gegeben, bis zum Ende der Woche mit den Arbeiten zu beginnen“. Der Vermieter bedankt sich bei der Feuerwehr für die schnelle Hilfe und die Information, dass die Wobag noch am Wochenende entsprechend reagieren konnten. Am Montag waren die Mitarbeiter der Wobag noch immer damit beschäftigt, Teile der Dacheindeckung vom Rasen vor dem Waohnblock aufzusammeln und zu entsorgen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, als die großen Stücke durch den Sturm vom Dach geschleudert wurden. Auch die Fahrzeuge, die neben dem Gebäude standen, blieben verschont.

Das Wasser kommt durch die Decke

Einer der betroffenen Mieter ist Heino Saubert. Er hatte zuerst die herumliegende Dachpappe gesehen. Als die ersten großen Stücke am Sonnabend vom Dach flogen und abzusehen war, dass der Schaden erheblich sein musste, den der Sturm gerade anrichtete, rief er die Feuerwehr. „Das war um 11. 17 Uhr“, sagt er. Die Feuerwehrleute, die allein an diesem Tag mehr als 20 Einsätze fahren mussten, seien auch sehr schnell vor Ort gewesen. Die Rettungskräfte kletterten auf das Dach und nahmen notwendige Sicherungsarbeiten vor. Dabei wurden die Feuerwehrleute über Seile gesichert.

Mitarbeiter der Wobag beseitigen die Reste der Dachpappe, die der Sturm am Sonnabend auf einem Wohnblock gelöst hatte. Quelle: Michael Prochnow

Bei dem ersten Schreck blieb es für die Mieter aber nicht. Denn mit dem Sturm kam auch der Regen. Und es dauerte nicht lange, bis das Wasser durch die Decke tropfte. Betroffen sind praktisch alle Wohnungen im obersten Stockwerk. Das Wasser suchte sich an den undichten Stellen der Betondecke unter dem Dach seinen Weg. Mehrere Eimer stellte Saubert daraufhin in seinem Wohnzimmer auf, die sich bald mit Wasser füllten. Außerdem deckte er die Möbel ab, um sie vor Schäden zu bewahren.

Mieter Heino Saubert hat mehrere Eimer in seinem Wohnzimmer aufgestellt, um das Wasser abzufangen. Er ist übergangsweise in eine von der Wobag zugewiesene Ferienwohnung eingezogen. Quelle: Dirk Hoffmann

Gerechnet hatte Heino Saubert zunächst nicht damit, dass nach dem Schaden auf dem Dach Wasser in seinen Wohnung dringen könnte. Zu verhindern war es aber nicht mehr, eine Besserung der Lage schien ohnehin nicht in Sicht.

Bereits am Wochenende waren Mitarbeiter der Wobag vor Ort, um den betroffenen Mietern Hilfe anzubieten. Die nahm Heino Saubert schließlich an. Denn weitere Tage oder Nächte wollte er in der feuchten Wohnung nicht verbringen. Von seinem Vermieter bekam Saubert eine Ferienwohnung zugewiesen, in der er erst einmal bleiben kann. „Da gab es keine Probleme, es ging alles sehr schnell“, erklärt er. Am Montag war er erst einmal damit beschäftigt, Sachen von der einen in die andere Wohnung zu schaffen. Außerdem sah er nach, wieviel Wasser sich wieder in den Eimern befand. Die Spuren des Wassers sind an den Wänden seiner Wohnung deutlich zu sehen.

Wann Saubert und die anderen Mieter wieder in ihre Wohnungen einziehen können, ist derzeit völlig offen. Es hängt davon ab, wie schnell die Wasserschäden behoben werden und was an Renovierungsarbeiten notwendig sein wird. Das Dach zumindest solle in den nächsten Tagen abgesichert werden, teilt der Vermieter mit.

Von Dirk Hoffmann und Michael Prochnow