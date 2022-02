Grevesmühlen

Mit mehr als 50 Einsätzen und unzähligen Stunden, die die Rettungskräfte dabei geopfert haben, hat die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen in der vergangenen Woche neue Maßstäbe gesetzt. Der Großbrand am Montag bei Greve & Hengelhaupt und die Stürme in den Tagen danach haben die Einsatzkräfte in Atem gehalten. Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler (49, parteilos) würdigte im Rahmen der Stadtvertretersitzung die Leistungen der ehrenamtlichen Feuerwehrleute. „Sie haben Großartiges für unser Stadt geleistet“, sagte er. Dennoch sei die Situation der Brandschützer gefährlich. „Die Einsatzbereitschaft ist vor allem unter der Woche nicht immer gegeben, weil die Mitglieder arbeiten, oft auch außerhalb.“ Dass die Feuerwehr in der vergangenen Woche trotz der personellen Probleme solche Arbeit leisten könne, zeige die Einsatzbereitschaft der Männer und Frauen.

CDU spendet Sitzungsgelder vom Februar

Dennoch appellierte Prahler auch an die Stadtvertreter, Werbung für die Feuerwehr zu machen. „Wir können das Problem langfristig nur lösen, wenn es genügend Nachwuchs gibt.“ Die CDU-Fraktion hat sich angesichts der beeindruckenden Leistung dazu entschieden, die gesamten Sitzungsgelder, die die Fraktionsmitglieder im Februar erhalten, an den Förderverein der Feuerwehr zu spenden. „Damit wollen wir ein Zeichen setzen“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Maik Faasch. Von der SPD-Fraktion kam in diesem Zusammenhang die Ankündigung, dass man sich etwas einfallen lassen werden, um die Arbeit der Feuerwehr zu würdigen. „Es kommt noch etwas, das kann ich versprechen“, so Fraktionsvorsitzender Stefan Baetke.

Unterstützung für Greve durch die Stadtwerke

Die Stadtvertretung beauftragte am Montag im Rahmen der Sitzung den Bürgermeister, der vom Großbrand betroffenen Firma Greve jedwede Unterstützung zukommen zu lassen. Wie Prahler berichtete, habe er bereits unmittelbar nach dem Brand seine Gesprächsbereitschaft signalisiert. „Im Moment geht es darum, dass das Unternehmen wieder aufgebaut wird. Ich weiß, dass es zum Beispiel Unterstützung von den Stadtwerken gibt, was die Bereitstellung von Büros anbetrifft. Wir werden ebenfalls helfen, wo immer wir können.“

Von Michael Prochnow