Grevesmühlen

Der Hilfseinsatz der Bundeswehrsoldaten im PCR-Testzentrum des Landkreises am Ploggensee in Grevesmühlen ist beendet. Zum Abschied dankte Kreistagspräsident Thomas Grote im Namen des Landkreises für die Unterstützung. Er überreichte kleine Präsente und Dankesurkunden an den Stabsgefreiten Silvio Linke und an Stabsfeldwebel Dietmar Morgan, stellvertretend für die bis zu 70 Soldaten, die in Nordwestmecklenburg im Einsatz waren. Sie unterstützen das Gesundheitsamt zunächst in der Kontaktverfolgung und Quarantänebetreuung, dann auch in den Testzentren und schließlich in den Impfzentren. Beim Impfen werden auch weiterhin Soldaten den Landkreis unterstützen.

Bis zu 70 Soldaten im Einsatz

„Zwar ist es in der Pandemie in Nordwestmecklenburg zum Glück nie so schlimm geworden wie es in anderen Teilen Deutschlands und der Welt war, aber auch hier hätten wir die Lage ohne die Unterstützung der Bundeswehr nicht so gut bewältigt. Dafür danke ich den Soldaten im Namen des Landkreises und aller Einwohner“, so Grote. Begleitet wurde der Kreistagspräsident von Oberstleutnant Rico Gindler. Zeitweise waren bis zu 70 Soldaten in Nordwestmecklenburg im Einsatz.

Abzug wegen niedriger Fallzahlen

„Weil die Fallzahlen derzeit so niedrig sind, können wir die Kameradinnen und Kameraden abziehen. Aber wir wissen: Die Pandemie ist nicht vorbei. Sollte es später wieder nötig werden, ist die Bundeswehr auch bereit, erneut Amtshilfe zu leisten“, so Oberstleutnant Rico Gindler, der den Einsatz in Nordwestmecklenburg als Verbindungsoffizier seit Oktober 2020 maßgeblich mit koordiniert hatte.

Schwabe lernte Mecklenburg kennen

Für Dietmar Morgan, Panzersoldat in Reserve, war der Einsatz in Grevesmühlen ein Glücksfall, denn so fand er aus Schwaben an die Ostsee: „Die Arbeit hier hat viel Freude gemacht. Die Kollegen sind alle freundlich und hilfsbereit, und auch Menschen, die zum Testen kamen, waren alle dankbar für unsere Arbeit. Und ich habe diesen schönen Landstrich kennengelernt.“ Freunden hat er den Landkreis bereits für Motorradausflüge empfohlen und wird wohl auch selbst noch einmal privat wiederkommen.

Von Malte Behnk