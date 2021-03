Grevesmühlen

Der Umbau der Außenanlagen rund um das sanierte Bahnhofsgebäude in Grevesmühlen nähert sich dem Ende. In den nächsten Wochen sollen der Parkplatz sowie der Bahnhofsvorplatz übergeben werden. Schon jetzt ist, wenn man aus den Fenstern des frisch sanierten Bahnhofsgebäudes blickt, sichtbar: Das wird ein Schmuckstück.

Allerdings eines mit einem Schönheitsfehler, wenn man sich die Pläne der Deutschen Bahn anschaut. Denn während Gebäude, Vorplatz und Nebengebäude sich an den Ansichten von vor über 100 Jahren orientieren, setzt die Bahn auf moderne Technik samt modernem Design. In den nächsten Wochen soll östlich des Bahnhofsgebäudes ein Fahrkartenschalter aufgestellt werden. Ein Video-Reisezentrum um genau zu sein. Dabei handelt es sich, ähnlich wie die Unterstände auf den Bahnsteigen, um einen Würfel mit Glasfenstern, in dem Fahrgäste ihre Tickets kaufen können. Bislang gibt es nur Grafiken von dem Bauwerk, das in den Bahnfarben gestaltet wird. Aber die sorgen bereits für Kritik.

Und so funktioniert das Video-Reisezentrum Geöffnet ist das Reisezentrum montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Kunden melden sich per Ruftaste bei den Beratern, diese schalten sich dann über den Bildschirm zu. Dann werden alle Fragen zu Fahrplänen, Tickets und Serviceleistungen beantwortet. Die Kunden können die Angebote auf einem zweiten Bildschirm verfolgen. Gezahlt wird bar, mit EC- oder Kreditkarte.

Kritik am modernen Design

„Ich habe überhaupt kein Verständnis, dass so etwas dorthin gestellt wird“, sagt Volkmar Schulz, Mitglied im Bauausschuss der Stadt Grevesmühlen. Der sanierte Bahnhof, dazu das Kopfsteinpflaster vor dem Gebäude und viele andere Details, die sich an der Geschichte des Areals orientieren. „Und dann stellt der Konzern da so einen Sch... hin.“ Unverständnis herrscht bei den Stadtvertretern auch über die Nachricht, dass die Denkmalbehörde des Landkreises bereits grünes Licht für die Pläne der Bahn gegeben

So wird das Video-Reisezentrum aussehen. Quelle: DB

habe. „Ich frage mich, warum man diesen Schalter nicht im Gebäude aufstellen kann“, so Stadtvertreter Stefan Baetke. Doch das

sei, so die Stadtverwaltung, nicht möglich, da dann rund um die Uhr der Zugang gewährleistet sein müsse.

Das neue (alte) Pflaster auf dem Bahnhofsvorplatz Quelle: Prochnow

Café Kaffeebrenner soll bald wieder öffnen

Bislang hat Mario Wehr, Betreiber des Café Kaffeebrenner im Bahnhof, den Ticketverkauf mit übernommen. Doch aus Kostengründen hat er den Service aufgegeben, konzentriert sich voll und ganz auf das Café und die Veranstaltungen, die hoffentlich bald wieder beginnen. „Der neue Fahrkartenschalter funktioniert wie ein richtiger Serviceschalter, nur dass man die Person, mit der man spricht, auf einem Bildschirm sieht.“ Einen konkreten Termin für die Inbetriebnahme und die Errichtung des Reisezentrums kann die Bahn derzeit noch nicht nennen. Auf Anfrage heißt es, dass an einer baldigen Eröffnung gearbeitet werden würde. Grevesmühlen wäre nach Binz und Demmin der dritte Standort für die neue Technik, die seit 2013 vor allem in Bayern und NRW installiert wird. Insgesamt gibt es 67 Stationen deutschlandweit.

So sieht es von innen aus, das Video-Reisezentrum. Quelle: Deutsche Bahn

Wie Grevesmühlens Bauamtsleiter Holger Janke mitteilte, sollen die Arbeiten an den neuen

Bauamtsleiter Holger Janke Quelle: Archiv

Außenanlagen am Bahnhof im Mai abgeschlossen sein. Dann sind die Parkplätze ebenso fertig wie die Stellflächen für Fahrräder und die Außenterrasse in Richtung Bahnsteig. Die Unterführung und die Bahnsteige hatte die Bahn bereits im vergangenen Jahr saniert. Was derzeit noch fehlt, ist das ehemalige Toilettenhäuschen neben der Unterführung. Auch dieses Gebäude soll saniert werden. Eine Toilette wird es dort zwar nicht mehr geben, stattdessen soll das Häuschen als Aufbewahrungsort für die Sachen des Jugendtreffs dienen.

