Grevesmühlen

Zum typischen Bild in der Grevesmühlener Innenstadt gehören die Briefträger mit ihren gelben Lastenrädern, die täglich die Post zustellen. Doch seit einiger Zeit fehlt dieses Bild und damit auch die tägliche Post.

Jacqueline Fehratovic aus Grevesmühlen wundert sich seit geraumer Zeit über die Verzögerungen bei der Zustellung durch die Deutsche Post: „Mir ist aufgefallen, dass ich das Postauto schon seit einigen Tagen nicht mehr in unserer Straße gesehen habe. Außerdem benutze ich die elektronische Briefankündigung der Post, bei der mir eine automatische E-Mail zugesandt wird, wenn Post an mich unterwegs ist.“ Darin wurde ihr mitgeteilt, dass ein Brief am 16. April an ihre Adresse versendet worden sei, bis dato ist der nicht angekommen.

Pakete statt Briefe

Was ankam, ist ein Paket, das mit DHL, also ebenfalls der Deutschen Post, allerdings mit der Paketzustellung, zugestellt wurde. Jacqueline Fehratovic sprach den Zusteller auf die Probleme bei der Briefzustellung an. „Auf meine Frage, ob die Post nicht mehr an jedem Werktag zustellt, wurde mir geantwortet, dass man sich seitens der Post momentan nur auf die Zustellung der Pakete konzentriere und Briefe derzeit nicht mehr zugestellt werden, da die Menge an Sendungen kaum noch zu bewältigen sei.“

Ein DHL-Fahrzeug, das Pakete in Grevesmühlen ausliefert Quelle: Michael Prochnow

Zufrieden mit der Antwort war die Grevesmühlenerin nicht, denn schließlich würden ja auch wichtige behördliche Briefe per Post zugestellt. Was ist mit den Terminen, die deshalb platzen?

Ein Drittel der Belegschaft fehlt

Tatsächlich habe die Deutsche Post in Grevesmühlen erhebliche Probleme, vor allem die Briefe zeitnah zuzustellen, bestätigt Jens-Uwe Hogardt von der Pressestelle der Deutsche Post DHL Group in Hamburg. Der Grund sei der Ausfall von drei Mitarbeitern im Stadtbereich. „Ja, wir haben Personalprobleme“, Die Zentrale ist auch für den Bereich Grevesmühlen zuständig. „Dadurch, dass uns mit drei Mitarbeitern von insgesamt etwa zehn Kollegen fast ein Drittel der Belegschaft fehlt, gelingt es uns derzeit nicht, das auszugleichen.“

Das ist Nordbrief Neben den gelben Briefkästen der Deutschen Post gibt es auch die blauen Briefkästen im Norden. Unter der Dachmarke Nordbrief arbeiten die Zustellorganisationen der größten Tageszeitungen im Norden zusammen, zu ihnen gehören die blauen Kästen. 278 Verkaufsstellen und 134 Briefkästen bietet der lokale Dienstleister an, der neben der OSTSEE-ZEITUNG von den Lübecker Nachrichten, der Schweriner Volkszeitung, dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag und den Kieler Nachrichten betrieben wird. Durch die Mitgliedschaft im Mail-Alliance-Verbund und die Kooperation mit der Deutschen Post AG stellt Nordbrief auch deutschlandweit Briefe zu.

Normalerweise werden die Briefe über die Zusteller täglich ausgeliefert. Doch das ist derzeit nicht möglich, stattdessen dauert es bis zu vier Tage, die die Post unterwegs ist. Die gute Nachricht: „Wir gehen davon aus, dass Anfang Mai die Personalprobleme behoben sind und die Briefzustellung wieder normal läuft“, betont Jens-Uwe Hogardt. In dieser Woche würden zwei neue Mitarbeiter auf den Touren eingearbeitet, die dann die Lücken schließen sollen. Neben den personellen Sorgen spielen aber auch anderen Faktoren eine Rolle.

Hohes Sendungsaufkommen durch Corona

Die hohe Belastung der Postmitarbeiter habe laut der Pressestelle auch damit zu tun, dass die Menge der Sendungen seit einem Jahr deutlich zugenommen habe. „Seit Corona ist es einfach so, dass die Leute mehr bestellen“. Vor allem im Paketbereich sei die Steigerung zu merken. Dass die Kunden in Grevesmühlen nun die Probleme so deutlich zu spüren bekommen, sei ärgerlich, aber im Moment nicht zu ändern. „Wie gesagt, Anfang Mai sollte das alles wieder seinen regulären Gang gehen. Davon gehen wir im Moment aus.“

Von Michael Prochnow