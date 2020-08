Wohlenberg

Vor drei Jahren hatten Kunden die Eisdiele „ Island“ in Wohlenberg zur beliebtesten des Landes Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Und auch in diesem Jahr hat das Team wieder die Nase deutlich vorn. Fast 60 Prozent der Leser haben für die Eisdiele an der Wohlenberger Wiek gestimmt. Herzlichen Glückwunsch!

Überraschungserfolg 2017

„2017 war das natürlich ein Überraschungssieg“, blickt Bernhilde Karsten zurück. Besonders gefreut hat sich die Chefin dieses an der Wohlenberger Wiek gelegenen Geschäftes, dass es die Kunden so entschieden haben. Das könne man selbst nicht beeinflussen, auch wenn es natürlich ein Erfolg des gesamten Teams war, wie sie hinzufügt. Mit ihrer Arbeit hatten sie und ihre Mitarbeiter schließlich dazu beigetragen, dass viele diesen Laden wählten. Den Menschen mundeten eben die Eis-Angebote hier besonders.

An Ideen für leckere Eiskreationen mangelt es Bernhilde Karsten damals wie heute nicht. „Ich liebe das komplette Eis und probiere so lange, bis es mir gefällt“, erzählt sie. So erklärt sich auch, dass neben den beiden festen Sorten Schoko und Vanille alle vier Tage die anderen beiden Sorten wechseln. Das geschieht entsprechend der Jahreszeit. Wie sich die Kunden ihr Eis dann zusammenstellen, das müssen sie natürlich alleine entscheiden. Auch, ob sie ein Eis in der Waffel nehmen oder einen Eisbecher wählen. „Bei den Kindern ist der Schnick-Schnack-Becher besonders beliebt“, erzählt Karsten. Die Schoko-Figuren und die Deko-Waffeln, mit denen diese Becher fein garniert sind, sprechen sie besonders an.

Bis zum 13. November hat das Island geöffnet

Nicht weniger anlockend und schmackhaft sind die anderen Eis-Variationen, wobei es 2020 im „ Island“ erstmals auch Kiwi- und Mandarinen-Eisbecher gibt. Zu sich nehmen können die Kunden diese und weitere Eisbecher im nahe liegenden Garten oder auch dem wettergeschützten Sommerhaus.

Mit Eis-Leckereien der besonderen Art kommen die Besucher des „ Island“ in Wohlenberg übrigens nicht nur gut durch den Sommer. Geöffnet hat dieser Eisladen in Wohlenberg noch bis zum 13. November, täglich von 11 bis 19 Uhr.

Auf den weiteren Plätzen landeten Anettes Eisdiele im Klützer Baumarkt (14,4 Prozent), Platz drei geht in diesem Jahr an die Traditions-Eisdiele der Familie Horn in Rüting (12,8 Prozent), knapp dahinter landete die Eisterasse an der Bürgerwiese in Grevesmühlen.

OZ-Eisdielentest: Das große Finale Die OSTSEE-ZEITUNG sucht die beste Eisdiele aus Mecklenburg-Vorpommern. In einer ersten Runde konnten die Leser Vorschläge aus dem ganzen Land einreichen. Die Nominierten aus den einzelnen Regionen sind dann in einer ersten Umfrage gegeneinander angetreten. Die Lokalsieger aus den insgesamt elf Regionen wurden bestimmt. Jetzt geht es zum großen Finale. Nun kann abgestimmt werden, welcher der lokalen Sieger das beste Eis in ganz MV zu bieten hat. Bis Sonntag, den 6. September kann dafür abgestimmt werden. Der Gewinner wird dann am darauf folgenden Dienstag sowohl online als auch Print verkündet. Hier geht es zur Umfrage. Mitmachen und Gewinnen Mitmachen lohnt sich. Denn Gewinnen kann nicht nur eine Eisdiele, sondern auch Sie: Unter allen Lesern, die einen Vorschlag eingereicht oder an der Abstimmung teilgenommen haben und sich anschließend registrieren, verlosen wir einen 50-Euro-Gutschein für eine Eisdiele der Wahl.

Von Dirk Hoffmann