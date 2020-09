Grevesmühlen

Die Polizei ermittelt nach dem Feuer am frühen Mittwochmorgen wegen des Verdachts der Brandstiftung. In einem hohlen Baumstamm direkt neben der Nikolai-Kirche in Grevesmühlen war ein Feuer ausgebrochen. Eine Polizeistreife hatte den Brand gegen 4 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert, die das Feuer anschließend unter Kontrolle brachte. Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn die Linde in Flammen gestanden und das Feuer auf die Kirche übergegriffen hätte.

Heiko Petermann, Leiter des Reviers in Grevesmühlen. Quelle: Prochnow

Wie Heiko Petermann, Leiter des Polizeireviers Grevesmühlen, erklärt, gehöre der Kirchplatz zur normalen nächtlichen Route der örtlichen Beamten. „Grundsätzlich gehört die Bestreifung des Grevesmühlener Bürgerparks und der Innenstadt zum Tagesgeschäft unseres Streifeneinzeldienstes.“ In der Vergangenheit gab es vereinzelt Beschwerden von Anwohnern des Kirchplatzes, da Jugendliche sich dort getroffen hatte, teilweise gab es Schäden an der Kirche. Dies sei laut Heiko Petermann aktuell nicht der Fall, dennoch würde die Polizei dort regelmäßig vorbei schauen. Denn die Örtlichkeit mit ihrem Hinterhof-Charakter sei mit Sitzgelegenheiten ausgestattet und somit ein möglicher Treffpunkt.

Mehrere Straftaten rund um die Kirche

Dass es dort mitunter zu Straftaten kommt, zeigen die Beispiele aus der Vergangenheit. So ist der Fall der Sachbeschädigung in der Kirche nach wie vor nicht aufgeklärt. Am 15. April 2019 hatten unbekannte Täter während der Mittagszeit im Innenraum der Kirche randaliert. So wurden Spendenkästen für die Sanierung der Kirche und für die Kirchenmusik aufgebrochen und ausgeräumt. Gesangbücher wurden auf den Boden geworfen. Das Pulver eines Feuerlöschers wurde entleert und über den gesamten Fußboden verteilt. Zudem haben die Täter das Taufbecken verunreinigt. Ein in den Boden geritztes Hakenkreuz direkt vor dem Haupteingang der Nikolai-Kirche sorgte ebenfalls für Ermittlungen, die inzwischen jedoch eingestellt worden sind.

Im aktuellen Fall der Brandstiftung sucht die Polizei nach Zeugen, die möglicherweise etwas bemerkt haben. Wer am Mittwochmorgen zwischen 3 und 4 Uhr in und am Kirchplatz in Grevesmühlen etwas gesehen oder gehört hat, kann sich an die Polizei in Grevesmühlen wenden unter 03881/7200.

Dienstagnacht haben Unbekannte einen Baum neben der Nikolai-Kirche angezündet. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow