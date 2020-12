Grevesmühlen

Butter, Kartoffeln und eine Salami liegen auf dem Kassenband. „Piep. Piep.“ – nach und nach werden die Waren über den Scanner gezogen, das Geräusch nimmt die Kassiererin kaum noch wahr. Stattdessen hält sie einen kleinen Plausch mit dem Kunden. Sie unterhalten sich über das Sortiment, über Weihnachten und das Wetter.

„Das ist hier gang und gäbe“, verrät Anke Boost. Sie ist Geschäftsführerin des Edeka-Marktes in der Grevesmühlener Innenstadt. Viele ältere Menschen, die im Stadtzentrum wohnen, würden dort einkaufen und freuen sich sehr über etwas Gemeinschaft. „Wenn es die Zeit zulässt, unterhalten wir uns natürlich gern mit den Kunden.“

Keine Angst vor Ansteckung

Gerade jetzt, in Zeiten von Corona, wären die Kunden dankbar über solche kleinen Gespräche. Das sei auch das, was die 61-Jährige an ihrem Job liebe: der Austausch und Kontakt mit den Kunden von nah und fern. Doch in diesem Jahr lief alles anders. Lockdown, Maskenpflicht und Hamsterkäufe – all das gab auch in dem Supermarkt in Grevesmühlen.

Jeden Tag hat Anke Boost mit vielen Kunden Kontakt. Beim Wareneinräumen, bei der Reinigung des Ladens oder beim Sitzen an der Kasse. Hat sie keine Angst, sich anzustecken, sollten Kunden infiziert sein? „Bringt ja nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen“, antwortet sie nüchtern.

„Wir müssen unsere Arbeit machen, können nicht einfach sagen: ‚Ach, dann arbeite ich eben von zu Hause.‘“ Für ihre Kunden da zu sein, auch in Krisenzeiten, sei ihr besonders wichtig. Und die Leute, die in ihrem Edeka direkt am Marktplatz einkaufen, würden sich auch gewissenhaft an die Maskenpflicht halten, versichert sie. „Maskengegner hatten wir hier noch nicht, nur Leute, die befreit waren und das Attest auch unkompliziert vorgezeigt haben.“

Arbeiten mit Maske sei mühsam

Für sie und ihre Kollegen sei das Arbeiten mit Maske jedoch mühsamer als zuvor. „Wir bewegen uns viel im Laden, müssen schwer heben, da kommt man schon mal ins Schwitzen“, erklärt die 61-Jährige, die es aus Bitterfeld nach Nordwestmecklenburg zog. Und seitdem die Mitarbeiter der Supermärkte auch Masken tragen müssen, sei das Wareverräumen noch anstrengender.

Ein weiteres Problem zeigte sich mit dem Anfang der Corona-Krise: „Wir haben zwar unsere Stammkunden, die sehr wichtig für unser Geschäft sind“, sagt sie. „Aber zu uns kommen sonst auch viele Leute, die in der Stadt unterwegs sind.“ Nicht so in diesem Jahr. Als alle Geschäfte in der Stadt schließen mussten, hätte sich das Fehlen der Laufkundschaft bemerkbar gemacht.

Auch das Einhalten der Hygienevorschriften sei in der Anfangszeit schwierig gewesen, erzählt die Frau. Es erforderte viel Zeit, um alle Vorkehrungen zu treffen, die Kassierer an den Kassen zu schützen und dafür zu sorgen, dass nicht zu viele Kunden gleichzeitig im Laden sind.

Hamsterkäufe auch in Grevesmühlen

Und auch wenn im ersten Lockdown weniger Leute bei Anke Boost einkaufen gingen, so hat sie im März trotzdem Hamsterkäufe erlebt. Toilettenpapier, Küchenrollen, Mehl und Hefe seien beliebt gewesen, die Regale zeitweise leer. „Das hat, glaube ich, alle Märkte getroffen, egal wie groß oder klein sie sind“, sagt die Frau, die 1993 den Markt eröffnet hat. Aber es half alles nichts: „Wir haben einfach weiter bestellt, die Lieferbedingungen haben sich zum Glück nicht geändert. Wir bekommen nach wie vor jeden Tag neue Waren“, stellt Boost klar.

Mein Jahr 2020 In unserer neuen OZ-Serie lassen wir Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern auf das Jahr 2020 zurückblicken. Welche Ereignisse haben sie im Corona-Jahr bewegt? Welche Wünsche haben sie für 2021? Das schildern unsere Protagonisten in ihren persönlichen Jahresrückblicken, die in den kommenden Tagen in loser Folge erscheinen. Mit dabei sind unter anderem eine Kassiererin, ein Paketzusteller, aber auch prominente Persönlichkeiten wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Schauspieler Charlie Hübner.

Dennoch sei es eine komische Situation gewesen, die leeren Regale zu sehen. „Wir wussten ja alle nicht, wie es weitergeht“, sagt sie aus heutiger Sicht. Dass sich die Leute einen kleinen Vorrat anlegen, um Kontakte reduzieren zu können, verstehe sie. „Solange der Einkauf im Rahmen bleibt.“

Was ihr aber aufgefallen ist: „Die Kunden sind sehr verständnisvoll in diesen Zeiten.“ Dafür ist sie sehr dankbar, wie sie sagt. Für das kommende Jahr wünscht sie sich genau das: Verständnis und ein gemeinschaftliches Miteinander. Auch in schwierigen Zeiten.

Von Stefanie Ploch