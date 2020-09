Grevesmühlen

Haben Sie auch den Staub von den Gummistiefeln gewischt, die monatelang nutzlos in der Ecke standen? Der Herbst hat Einzug gehalten, vorbei ist die Spätsommerhitze, dafür zeigt sich die Natur in wunderbaren Farben. Und auch die Menschen freuen sich über die neue Jahreszeit.

Die kleine Freja aus Gressow jedenfalls liebt den Herbst. Und ganz besonders Opas Gummistiefel, in denen so herrlich viel Platz ist, wenn sie auf dem Grundstück der Familie in Gressow damit umherstiefelt. Apropos Gressow: Unweit der Gemeinde liegt der Tressower See, dort hat Steffi Dutschke einen wunderbaren Moment eingefangen, an dem die Sonne den Himmel in feuerrote Farben tauchte.

Die vier Jahre alte Freja aus Gressow liebt den Herbst, und ganz besonders die Gummistiefel von Opa. Da ist so richtig schön Platz drin. Quelle: Privat

Unser Fotograf Helmut Strauß hat den Vielbecker See in seiner ganzen Farbenpracht festgehalten. Wenn auch Sie tolle Fotos vom Herbst, von der Ernte oder von Menschen haben, die sich über die Jahreszeit freuen, dann schreiben Sie uns an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de. Für die schönsten Fotos gibt es einen OZ-Kalender. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen.

Der Vielbecker See im Morgennebel Quelle: Steffi Dutschke

Von Michael Prochnow