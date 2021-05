Gegen den unkontrollierten Ausbau der Windenergie in Westmecklenburg will die Initiative „Freier Horizont“ am 26. Mai in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) demonstrieren. An dem Abend trifft sich dort der Regionale Planungsverband Westmecklenburg, der Eignungsgebiete für Windräder ausweist.