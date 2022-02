Grevesmühlen: Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen

Grevesmühlen

In Grevesmühlen haben am Montagabend 37 Männer und Frauen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie demonstriert. Die Strecke war im Vergleich zu den vorigen Wochen verlängert worden und führte vom Markt über die Wismarsche Straße auch ins Wohngebiet am Ploggenseering, dann unter anderem über Mühlenstraße, Pelzerstraße und Bahnhofstraße wieder in die Innenstadt zum Markt.

Anzeige wegen Beleidigung

Laut Auskunft der Polizei wurden die erforderlichen Mindestabstände von den Teilnehmern grundsätzlich eingehalten. Gegen 19.40 Uhr war die Versammlung beendet. Während der Demo wurde eine Strafanzeige aufgenommen, weil eine Person Polizeibeamte beleidigt hatte.

Mit neun Beamten hatte die Polizei Grevesmühlen die Demo begleitet, die unter dem Motto „Friede, Freiheit und Selbstbestimmung, vor allem aber für unsere Kinder“ angemeldet worden war.

40 Polizisten bei Demo in Wismar

Eine Demonstration in Wismar unter dem Motto „Einigkeit und Recht und Freiheit - Für freie Gesundheit & Impfentscheidung - Keine Spaltung“ mit bis zu 600 Teilnehmern behinderte zeitweise den Verkehr in der Innenstadt. Um den vorgeschriebenen Mindestabstand einhalten zu können, zog sich der Aufzug schätzungsweise 500 Meter in die Länge.

Gegen 17.30 Uhr hatten sich die Demoteilnehmer auf dem Marktplatz gesammelt und waren dann unter anderem über die Dankwartstraße, Schweriner Straße, Klußer Damm, Dr. Leber-Straße und Altwismarstraße, am Rathaus entlang wieder zum Marktplatz gegangen. Dort wurde die Versammlung gegen 20 Uhr beendet. In Wismar begleiteten etwa 40 Polizisten die Demonstration und nahmen einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz auf.

Von Malte Behnk