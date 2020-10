Grevesmühlen

Was für ein Trubel am Freitag vor dem Grevesmühlener Rathaus, dutzende Kinder begrüßten dort das frisch getraute Paar. Katharina „Schnati“ und Daniel „Wiesel“ Wiesjahn hatten sich kurz zuvor das Ja-Wort gegeben. Dass es solch einen Auflauf vor dem Standesamt gibt, hat einen einfachen Grund: Beide arbeiten in der Kita am Lustgarten. Und dort ließen die Mitarbeiterinnen die Mittagsruhe einmal ausfallen, um den beiden frischgebackenen Eheleuten zu gratulieren und alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Na, wenn das kein Glück bringt! Daniel Wiesjahn, der aus Berlin stammt, ist übrigens nicht nur Betreuer in der Kita, er ist auch Bassist in der Gruppe „Gleis 4“. Die vier Musiker aus Grevesmühlen, die im Keller des Bahnhofs ihren Probenraum haben, sind so etwas wie das musikalische Aushängeschild der Stadt.

Zur Galerie So bunt lief es vor dem Rathaus ab

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Michael Prochnow