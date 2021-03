Grevesmühlen

Ruhig und gefasst ist Kathy Wienecke, als sie von der ehemaligen Krankenschwester Susanne Kugel vom Impfteam des DRK Nordwestmecklenburg in der Aula der Mosaik-Schule in Grevesmühlen eine Spritze mit dem Impfstoff Astrazeneca gegen Covid-19 bekommt.

Etwas unangenehm scheint ihr nur das Klicken mehrerer Kameras an diesem Tag zu sein. Denn es ist der Startschuss zum Impfen an Schulen und Kindertagesstätten, nachdem am Dienstag Gesundheitsminister Harry Glawe die Freigabe dieses Impfstoffes für die Prioritätsgruppe 2 verkündet hatte. Aus diesem Grund sind auch viele Pressevertreter erschienen, die dieses Ereignis in Wort, Bild und Ton festhalten wollen.

Von der Notwendigkeit der Impfung überzeugt

„Aufgeregt war ich schon“, meint die 35-Jährige einige Minuten später im Gespräch mit der Redaktion. Aber das wäre bei ihr oft so, wenn sie zum Arzt gehe und sei nicht ungewöhnlich. Ja, anfangs sei sie skeptisch gegenüber dem Impfstoff gewesen, wie die Leiterin der Evangelischen integrativen Kindertagesstätte „Am Tannenberg“ in Grevesmühlen erzählt. Das habe sich aber nach und nach grundlegend geändert, nachdem Eltern, die selbst Ärzte sind, ihr diese Bedenken und Ängste genommen haben. „Außerdem haben wir alle eine Fürsorgepflicht gegenüber unseren Familien, den Kindern und anderen Menschen“, so Wienecke. Als jetzt sehr kurzfristig der Termin angesetzt wurde, musste sie nicht lange überlegen. Ihre Kolleginnen kamen am Freitag gleich mit. Auch sie waren von der Notwendigkeit des Impfens längst überzeugt.

Prioritätenliste 2 Am Dienstag hatte das Landeskabinett beschlossen, den Astrazeneca-Impfstoff für Menschen unter 65 Jahren in der Prioritätsgruppe 2 freizugeben. Darunter fallen auch Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege und in Grund-, Sonder- oder Förderschulen tätig sind. Neben den Impfungen durch die mobilen Teams werden sie in den zwölf Impfzentren des Landes vorgenommen. Darunter auch in Wismar und Grevesmühlen.

Vorbehalte gegen Astra Zeneca-Impfstoff

Ähnliche Vorbehalte gegen den Impfstoff hatte anfangs auch René Kirstein. Der 41 Jahre alte Lehrer für Sport und Schwimmen an der Mosaikschule holte sich Rat bei Freunden und bei seinem Arzt. Denn er wollte auch etwas mehr über mögliche Nebenwirkungen wissen, ehe er sich entschied. „Neben dem Eigenschutz ist mir der Schutz gegenüber anderen besonders wichtig“, so Kirstein.

Wie wichtig die Impfung ist, das machte auch Kirsten Balzer als Geschäftsführerin der Diakonie im nördlichen Mecklenburg deutlich. So hätten nach Beginn der Wiedereröffnung nach den Winterferien gleich drei Kitas aufgrund von Corona-Fällen geschlossen werden müssen. Insofern sei sie sehr froh, dass jetzt Impfungen für diesen Bereich vorgenommen würden. Was die Bereitschaft zum Impfen betrifft, so hatte diese zuletzt stark zugenommen. Immer mehr Mitarbeiter fragten sie, wann sie mit der Impfung an der Reihe wären.

„Jeder, der geimpft wird, hilft uns, die Pandemie zu bekämpfen“, hatte Landrätin Kerstin Weiss (SPD) ebenfalls noch einmal auf die Notwendigkeit des Impfens auch angesichts wieder neuer Infektionen hingewiesen. Nur so könne es gelingen, Kitas und Schulen dauerhaft zu öffnen.

Immenser Aufwand für das Impfteam

Insgesamt 110 von 250 der in Schulen und Kitas der Diakonie Beschäftigten hatten sich am Freitag zum Impftermin angemeldet. Eine Riesenaufgabe für das DRK-Impfteam mit dem DRK-Kreisverbandsvorstandsvorsitzenden Ekkehard Giewald, den Ärzten Dr. Hans-Jürgen Wehr und Dr. Roland Leibold, dem Medizinstudenten Peter Handschak und der ehemaligen Krankenschwester Susanne Kugel.

Sie hatten alle Hände voll zu tun und waren mehrere Stunden damit beschäftigt, die Impfungen vorzunehmen. „Wir sind stolz, dass wir hier vor Ort sind“, erklärte Giewald trotz dieses Aufwandes. Soweit es möglich ist, werde das DRK in den kommenden Wochen täglich mit ein bis zwei Teams unterwegs sein, um vor Ort weitere Impfungen in Schulen und Kitas durchzuführen.

Impftermine über die Landeshotline

Da auch das aber nicht ausreichen wird, sollen Lehrer und Erzieher die Impfstrecken in den Impfzentren Am Ploggensee 4 in Grevesmühlen und in der Störtebeker Straße 2 in Wismar für eine Impfung nutzen können. Dazu müssen sie sich vorher einen Termin bei der Landeshotline 0385/20271115 holen und eine Bescheinigung vom Arbeitgeber mitbringen. Die Impfstrecken gehen am 10. März von 13.30 bis 17.40 Uhr erstmals in Grevesmühlen und von 14 bis 18 Uhr in Wismar in Betrieb.

Von Dirk Hoffmann