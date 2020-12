Grevesmühlen

19 Jahre hing das Schild „ Buchhandlung Inge Peplau“ über der Tür des Geschäftes in der Wismarschen Straße in Grevesmühlen. Bald ist es verschwunden – und wird durch ein neues ersetzt. Denn während Ralf Peplau mit etwas Wehmut das Geschäft in der Wismarschen Straße schließt, übernimmt Thomas Müller den Laden.

Grund für den Wechsel ist das Alter der beiden Angestellten in der Buchhandlung, die 2001 von der Malzfabrik in die Innenstadt zog. „Sonst hätten wir über diesen Schritt gar nicht nachgedacht, aber eine der beiden Damen geht in den wohlverdienten Ruhestand“, erklärt Ralf Peplau. „Und die Kollegin hat nicht einmal mehr ein Jahr bis zur Rente, wir mussten uns etwas überlegen.“

Bereits im Sommer ging er auf Thomas Müller zu, der zusammen mit seiner Frau in Grevesmühlen und Gadebusch die Buchhandlung „Schnürl & Müller“ betreibt. In Grevesmühlen mit knapp 30 Quadratmetern für 1500 Bücher übrigens eine der kleinsten Läden in der Region.

Die beliebtesten Bücher 2020 Die Spiegel-Bestseller-Liste (Belletristik): Platz 1 „Der Heimweg“ von Sebastian Fitzek 2. „Der neunte Arm des Oktopus“ von Dirk Rossmann 3. „Ohne Schuld“ von Charlotte Link 4. „Kingsbridge. Der Morgen einer neuen Zeit“ von Ken Follett 5. „Männer in Kamelhaarmänteln“ von Elke Heidenreich 6. „Alle sind so ernst geworden“ von Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre 7. „Der Massai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte“ von Jonas Jonassen 8. „Böses Blut“ von Robert Galbraith 9. „Der Gesang der Flusskrebse“ von Delia Owens 10. „ Olympia“ von Volker Kutscher

Reibungsloser Übergang Anfang des Jahres

Ralf Peplau (vorn) und Thomas Müller im Buchladen in der Wismarschen Straße Quelle: Michael Prochnow

Nun vergrößert er sich deutlich. Wie Ralf Peplau erklärt, standen bis zu 5000 Bücher in den Regalen des ehemaligen Farbgeschäfts der Familie Gabriel. In den vergangenen Wochen wurde ein Teil der Bücher abverkauft, der andere Teil geht nach Wismar in die Buchhandlung in der Wismarer Krämerstraße. Auf Thomas Müller sei er bereits im Sommer zugegangen, so der Buchhändler. „Es gab noch einige Interessenten, aber das war das erste Gespräch, und es hat nicht lange gedauert, bis alles klar war.“

Jetzt erfolgte die Übergabe, Anfang Januar soll es losgehen. Doch der aktuelle Lockdown, der auch die Schließung der Buchläden bedeutet, macht es Thomas Müller schwer, ein konkretes Datum zu nennen. „Eigentlich soll es schon der 11. Januar werden, aber wir warten erst einmal ab, wie sich die Lage entwickelt.“ Auf jeden Fall werde er das Konzept seines Vorgängers beibehalten.

Zeitschriften und Zeitungen weiter erhältlich

Das bedeutet, dass neben den aktuellen Neuerscheinungen auch Zeitschriften und Zeitungen, die es so in Grevesmühlen nicht gibt, weiterhin dort erhältlich sein werden. Regionale Literatur neben Kinderbüchern, Romanen, Fachbüchern und vieles andere mehr wird es somit auch künftig in Grevesmühlen geben.

Ralf Peplau, Buchhändler aus Wismar Quelle: E-Mail-OZ-Fotoredaktion

„Vor Jahrzehnten haben wir schon gehört, als die ersten CDs rauskamen, dass dies das Ende des Buches aus Papier sein würde“, so Ralf Peplau, der in seiner Jugend vor allem Abenteuerromane verschlang. „Dann kamen die E-Books und noch ein paar andere Sachen, und am Ende erleben wir, dass die Menschen doch wieder zum richtigen Buch greifen.“ Er sei froh über die Entwicklung. Auch wenn in diesem Jahr aufgrund des Lockdowns das Weihnachtsgeschäft ins Wasser fiel.

Schaufenster ist immer noch wichtig für die Werbung

Diese Erfahrung hat auch Thomas Müller gemacht. „Auch wenn die Kunden online bestellen oder anrufen konnten und dann die Bücher abgeholt haben, das ist nicht dasselbe, als wenn sie in den Laden kommen und fragen und stöbern können.“

Dass das gute alte Schaufenster nach wie vor funktioniere, zeige die Resonanz der Kunden. Denn die ausgestellten Bücher, Kalender und Zeitschriften würden deutlich mehr nachgefragt.

Und wie entscheidet ein Buchhändler über das, was er ins Regal stellt? Kann man alles lesen? „Nein, leider nicht“, sagt Ralf Peplau. „Die Verlage empfehlen Bücher, wenn wir einen Buchtipp im Radio hören, ist das auch interessant. Es gibt viele Wege, um an neue Bücher zu kommen.“

Für die Grevesmühlener ist der einfachste Weg ab 2021 der Weg in die Wismarsche Straße, dann allerdings nicht mehr in die Buchhandlung Inge Peplau sondern zu Schnürl & Müller.

Der erste Buchladen nach der Wende in Grevesmühlen

Thomas Müller in seinem Buchladen in Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

1993 eröffnete Inge Peplau, die bis dahin nur in Wismar aktiv war, eine Filiale in der Malzfabrik in Grevesmühlen. Dort gab es damals eine große Ladenpassage, im Keller befand sich sogar ein Supermarkt. Der Schritt, so Ralf Peplau, sei damals deshalb richtig gewesen, weil es in Grevesmühlen keinen Buchladen mehr gab.

Die einzige Buchhandlung, die zu DDR-Zeiten existierte, befand sich im späteren OZ-Verlagsgebäude und stellte mit der Wende ihren Betrieb ein.

Von Michael Prochnow