Grevesmühlen

Im März 1988 geriet der Jugendklub in Grevesmühlen ins Visier des Ministeriums für Staatssicherheit. Der Flachbau am östlichen Ende der Ernst-Thälmann-Straße, wie die Wismarsche Straße damals hieß, gegenüber den Busbetrieben war schon immer ein beliebter Treffpunkt der Jugendlichen aus Grevesmühlen und den umliegenden Städten und Dörfern.

Unterschiede gab es dabei schon immer, da waren die Schönberger, die Metal-Fans, die Klützer, die Maffay-Anhänger und etliche andere Gruppen, die mehr oder weniger gut miteinander auskamen. Das Team des Jugendklubs sorgte dafür, dass die Auseinandersetzungen im Rahmen oder zumindest vor der Tür blieben.

Anzeige

Doch eines Tages standen sie vor der braunen Holztür des Klubs: die Gruftis. Schwarze Klamotten, dunkel geschminkte Augen in blassen Gesichtern, Schlüsselketten an den ausladenden Hosen. Musikgruppen wie The Cure, Anne Clark und Depeche Mode hatten zuvor dafür gesorgt, dass die Szene bekannt wurde und immer mehr Anhänger fand. Vor allem in der DDR. Und auch in Grevesmühlen.

Lesen Sie auch

Spitzel aus der Grufti-Szene

Am 11. März 1988 setzte der zuständige Referatsleiter der Kreisdienststelle in Grevesmühlen ein Schreiben auf, dass detailliert beschrieb, welche Anforderungen der Inoffizielle Mitarbeiter (IM) haben müsse, der auf die Gruppe der Gruftis im Grevesmühlener Jugendklub angesetzt werden sollte. Neben Merkmalen wie beispielsweise er müsse jünger als 18 Jahre und eine loyale Grundhaltung zur DDR haben, sollte er Mitglied der Gruppe sein. Der Auftrag klang absurd.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Einen IM aus der Szene zu rekrutieren, die vor allem dadurch auf sich aufmerksam machte, dass sie das politische System offen ablehnte? Und doch gelang es. Bereits zwei Wochen später saß ein junger Mann aus Grevesmühlen zwei Mitarbeitern des MfS gegenüber. Ein Schüler der zehnten Klasse, ein Arbeiterkind, das gute Chancen hatte, den Abschluss an der Polytechnischen Oberschule mit „sehr gut“ abzuschließen. Und er gehörte zur Grufti-Szene. Warum er sich bereit erklärte, mit der Staatssicherheit zusammenzuarbeiten, geht aus den Akten nicht hervor. Aber er tat es. Auch wenn aus den Berichten nichts hervorging, was die Mitarbeiter des MfS beunruhigte.

Druck von Lehrern und Schulleitern

Den Jugendlichen ging es damals weder um Politik noch darum, die DDR zu stürzen. Sie waren anders, sie wollten ihren Protest auf subtile Art zeigen. Dass ausgerechnet in einer Kleinstadt wie Grevesmühlen sich eine solche Szene bildete, deren Anhänger vor allem in der damaligen POS Kurt-Bürger, der heutigen Wasserturmschule, und der POS Wilhelm-Pick, heute Grundschule am Ploggensee, unterrichtet wurden, war offenbar reiner Zufall.

Die Stasi-Akten aus Grevesmühlen Nur ein Teil der Akten aus der Kreisdienststelle Grevesmühlen sind im Archiv heute einsehbar. Das liegt vor allem daran, dass die Mitarbeiter in Grevesmühlen in der Wende mehr Zeit als viele andere Dienststellen hatten, Akten zu beseitigen und beiseite zu schaffen. Als 1989 absehbar war, dass das politische System zusammengebrochen war, gab es die Anweisung, Akten zu vernichten. Experten, die sich mit der Aufarbeitung der DDR-Geschichte beschäftigen, stoßen immer wieder auf große Lücken in den Beständen. Grevesmühlen allerdings hat die Besonderheit, dass diese Lücken verhältnismäßig groß sind.

Doch die Jugendlichen fielen durch ihr äußeres Erscheinungsbild auf. Schnell machten Gerüchte die Runde, sie würden sich zu spirituellen Aktionen auf dem Friedhof treffen, Cola mit Waschpulver gemischt als Rauschmittel zu sich nehmen und vieles mehr. Das führte dazu, dass die Jugendlichen auf offener Straße angefeindet und beschimpft wurden.

Auch in den Schulen nahm der Druck zu. Mitglieder der Gruppe berichteten später, dass sie sowohl von einigen Lehrern als auch von den Schulleitungen massiv bedrängt worden seien. Sogar Drohungen, nicht zu den Abschlussprüfungen zugelassen zu werden, soll es gegeben haben.

Skinheads lauerten auf dem Friedhof

Dass die Staatssicherheit sich so für die Szene interessierte, hatte allerdings noch einen anderen Grund. Denn im Laufe des Jahres mehrten sich die Anzeichen, dass andere Gruppierungen es auf die Gruftis abgesehen hatten. So geht es aus einem Bericht des IM hervor, dass im Frühjahr 1988 eine Gruppe von rund 15 Skinheads auf dem Friedhof auf die Gruftis gewartet habe, um sie zu verprügeln. Anschließend mied die Gruppe den Friedhof hinter der Malzfabrik.

Großes Interesse zeigte das MfS auch an den Zeitschriften, die aus der BRD illegal in die DDR gelangten. So wurde der IM ausführlich befragt, woher die Mitglieder der Gruppe die „Bravo“, damals die größte Jugend- und Musikzeitschrift der BRD, beziehen würden. Er erklärte, dass einzelne Seiten der Hefte für 5 bis 15 Mark gehandelt würden. Zum nächsten Treffen würde er solche Seiten mitbringen, versprach der Informant, der schließlich eine Erklärung, dass er zur Zusammenarbeit bereit sei, unterzeichnete. Einen Decknamen suchte er sich selbst aus. Dann enden die Aufzeichnungen im Mai 1988.

Von Michael Prochnow