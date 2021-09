Upahl/Grevesmühlen

Seit wenigen Tagen läuft die Maisernte in der Region, unter anderem haben die Häcksler, wie die Erntemaschinen genannt werden, auf den Flächen rund um Upahl mit der Ernte begonnen. Das Lohnunternehmen Blunk aus Schleswig-Holstein ist dort auf den Felder im Einsatz, die vom Gut Groß Walmstorf bewirtschaftet werden. Unter anderem wird der gehäckselte Mais als Futtermittel sowie Rohstoff für Biogasanlagen verwendet. Allein die Grevesmühlener Stadtwerke, die am Degtower Weg zwei Anlagen betreiben, lagern rund 25 000 Tonnen pro Jahr ein.

Wildschweine auf den Straßen

Während die Landwirte jede Minute Tageslicht ausnutzen für die Ernte und alle verfügbaren Kräfte und Fahrzeuge im Einsatz sind, bedeutet das für Autofahrer erhöhte Vorsicht. Denn nicht nur die erhöhte Anzahl von Traktoren mit ihren gigantischen Anhängern sind auf den Straßen unterwegs, auch Wildwechsel sind vor allem in der Maisernte ein Problem.

Jäger warten am Maisfeld auf Wildschweine Quelle: Archiv

Die Ernte wird in der Regel von Jägern begleitet, da sich vor alle Wildschweine in den Maisfeldern aufhalten. Immer wieder brechen die Tiere durch die Reihen der Jäger, so geraten ganze Rotten auf die Straßen. Und zwar nicht nur nachts, wie normalerweise sondern tagsüber.

Von Michael Prochnow