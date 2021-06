Grevesmühlen

Bei knapp 30 Grad beginnen derzeit die Proben für die Darsteller im Piraten Open Air in Grevesmühlen, Text lernen, Laufwege einstudieren und die einzelnen Szenen immer wieder durchspielen. Dazu kommen die Stunts und Kampfszenen – Schwerstarbeit für die Schauspieler und die unbeliebteste Zeit dazu. Denn in einem sind sich die Sportler und Schauspieler einig: Training muss zwar sein, aber die Zeit auf dem Platz beziehungsweise auf der Bühne ist es, wofür sie leben und arbeiten.

In diesem Jahr dabei sind in Grevesmühlen natürlich wieder Hauptdarsteller und Regisseur Benjamin Kernen (Käpt’n Flint), Anouschka Renzi als Wakki Bakki, Dustin Semmelrogge als Israel Hands und Marc Zabinski (Händler Nim van den Anderen) und Michael Heul (Long John Silver). Ursprünglich war auch Rocco Stark in der Besetzung vorgesehen, doch der Schauspieler, der unter anderem in Boltenhagen eine Boutique betreibt, wollte den geänderten Vertrag nicht unterschreiben. Aufgrund der verkürzten Spielzeit gab es für alle Mitwirkenden neue Vereinbarungen.

Mario Eichendorf als Käpt’n Charles Vane

Billy Bones wird in diesem Jahr wieder von Tim Forssmann verkörpert, Christopher Aiello ist als Spike mit dabei, Johannes Maximilian Seininger spielt Captn Jack Rackham. Freuen dürfen sich die Zuschauer auf Julian Hildebrandt als Bootsmann O`Malley. Lydia Fischer spielt die berühmte Piratin Anne Bonny und Gero Bergmann tritt in diesem Jahr als Käpt’n Blacks Adams auf.

Die Rolle des Donald Ochsfrog spielt Jörg Kleinau, Ron Kochanski ist als William Glasspool zu erleben und Stefanie Darnese als Felicitas. Mario Eichendorf spielt Käpt’n Charles Vene, Ray Kupper ist als Käpt’n Edward England zu sehen, Kay Otte als Bowen Adams, Melanie Volosciuk als Käpt’n C.C. Robert. Heiko Spieker kommt in der Rolle des Käpt’n Bartholomew Roberts daher, Ulrike Lehmann als Mary Morales und Alexander Zacharias als Toussant.

Von Michael Prochnow