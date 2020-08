Grevesmühlen

Momentan gibt es offenbar eine Serie von Fahrraddiebstählen in Nordwestmecklenburg. Jetzt waren auch in Grevesmühlen Diebe auf Beutezug. In der Nacht von Dienstag, 4. August, auf Mittwoch, 5. August, wurde in einem Hinterhof der August-Bebel-Straße ein Schuppen aufgebrochen aus dem drei Elektrofahrräder gestohlen wurden. Der Wert soll sich laut Polizei auf 6000 Euro belaufen.

Zehn Räder in Boltenhagen gestohlen

Bereits in den Nächten vom 29. auf den 30. Juli und vom 3. auf den 4. August hatte es im Ostseebad Boltenhagen ähnliche Diebstähle von hochwertigen Fahrrädern und Elektrofahrrädern gegeben. Dabei wurden zehn Fahrräder im Gesamtwert von 14 600 Euro gestohlen.

Zeugen gesucht

Die Polizei vermutet, dass für den Abtransport der Räder ein Fahrzeug mit entsprechend großem Laderaum oder Anhänger verwendet wurde. Wem in den genannten Nächten so ein Fahrzeug aufgefallen ist oder wer andere verdächtige Beobachtungen in Grevesmühlen und Boltenhagen gemacht hat, kann sich an die Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/720-0 wenden.

Tipps der Polizei

Um Fahrraddiebstähle zu verhindern rät die Polizei:

Verwenden Sie hochwertige Schlösser. Schließen Sie ihr Rad möglichst an festen, unbeweglichen Gegenständen an. Lassen Sie Räder nicht über Nacht am Fahrradträger Ihres Pkw und auch nicht draußen stehen. Verwahren Sie es in Kellern, Garagen etc., sofern die Möglichkeit besteht. Im Schadensfall ist es für die Ermittlungen der Polizei wichtig, dass Eigentümer unmittelbar nach dem Erwerb eines Fahrrades Fotoaufnahmen davon fertigen und sich Notizen zur Rahmennummer und zu Besonderheiten machen.

