Grevesmühlen

Das kommende Wochenende könnte für alle, die Kunst lieben, ganz im Zeichen derselben stehen. Denn zum 14. Mal heißt es in der Zeit vom 2. bis zum 10. Oktober im ganzen Land Kunst Heute. 138 Kunstorte in MV laden zur Besichtigung ein, in der Zeit vom 2. bis zum 10. Oktober. Alle beteiligten Kunstorte unter: http://www.kunstheute-mv.de.

Warnow – Alte Feuerwache

In Warnow öffnet der Projektraum Alte Feuerwache am Sonnabend und Sonntag, den 2. bzw. 3. Oktober, zwischen 11 und 17 Uhr, für die inzwischen vierte dort stattfindende Ausstellung „viermalvier“. Zu sehen sind Werke der Künstler und Künstlerinnen Marianne Morucci, Malerei; Erik Rüffler, Skulptur, und der Gründer des Projektraums Wolf Warnke, Paintografien, und Holger Hertling, Video, Foto. Adresse: Projektraum Alte Feuerwache Warnow, Dorfstr. 25 am Häuslerberg, 23936 Warnow.

Schloss Bothmer

Schloss Bothmer ist mit von der Partie und präsentiert mit „Land in Sicht“ die Kunstkäufe des Landes MV der Jahre 2018 bis 2020. Am Sonntag, den 3. Oktober, um 15 Uhr findet ein Ausstellungsrundgang statt.

Yachthafen Weiße Wiek in Boltenhagen

Videoinstallation Wasserzeichen von Gudrun Brigitta Nöh Quelle: Grudrun Brigitta Nöh

Auch die Ausstellung „Ortszeit Boltenhagen“ bietet am 3. Oktober ab 14 Uhr Führungen auf dem Gelände zwischen der Weißen Wiek und Wohlenberg an.

Die sich dort befindenden Installationen können gemeinsam mit den teilnehmenden Künstlern und Künstlerinnen – Janet Zeugner, Susanne Gabler, Miro Zahra, Herbert W.H. Hundrich, Gudrun Brigitta Nöh, Lydia Klammer und Annette Czerny – auf einem Rundgang erkundet werden. Treffpunkt ist der Yachthafen Weiße Wiek.

Schloss Plüschow

Das Mecklenburgische Künstlerhaus Schloss Plüschow lädt zur Besichtigung seiner aktuellen Ausstellung „Hier & Jetzt“ ein. Gezeigt werden Kunstwerke der Preisträger und Preisträgerinnen des Nachwuchskunstpreises MV.

Basislager Plüschow

Ebenfalls in Plüschow, im alten Speicher vor dem Schloss, öffnet der Friedrichshagener Künstler Matthias Kanter, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr, sein Atelier „Basislager“ für alle Kunstinteressierten. Zu sehen sind Werke von Willy Günther, Andreas Barth, Mike Strauch, Wolfgang Opitz, Christoph Rodde, Peter Klitta und Matthias Kanter.

St.-Nikolai-Kirche Grevesmühlen

Auf keinen Fall zu vergessen, ist die berührende Ausstellung in der Grevesmühlener St.-Nikolai-Kirche „Wir alle in einem Boot?“, die am Sonnabend und Sonntag, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr zum letzten Mal zu sehen sein wird.

Mit Beginn der Herbstferien in Mecklenburg-Vorpommern bietet Schloss Bothmer in Klütz für Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene einen Crashkurs zu digitaler Fotografie an. Der Kurs findet am Montag, den 4. Oktober von 10 bis 12.30 Uhr auf Schloss Bothmer statt. Es wird in den richtigen Umgang mit der eigenen Kamera, in technische Parameter sowie Bildaufbau eingeführt. Benötigt wird eine eigene Digitalkamera mit vollem Akku und leerem Speicherplatz. Eine Voranmeldung ist zwingend erforderlich unter: 0385 / 588 41513 oder bei Louis.Osswald@ssgk-mv.de Der Kurs kostet 4,- Euro pro Person.

Märchenklänge in der Stadtbibliothek Rehna

Liebhaber von Märchen und zarten Harfenklängen werden am Samstag, den 2. Oktober, um 19 Uhr verzaubert: Birte Bernstein erzählt „Das Wasser des Lebens“ begleitet von Silke Wegerich an der Harfe. Eintritt auf Spendenbasis. Stadtbibliothek Rehna, Deutsches Haus, Gletzower Straße 15 in Rehna.

