Grevesmühlen

In einigen Räumen wird noch gearbeitet, in anderen sind schon lange Mieter eingezogen. Im Baltic-Park am Grünen Weg in Grevesmühlen ist Bewegung drin. Stillstand gibt es hier nicht. Es tut sich was. Am 19. April ist die nächste Eröffnung – diejenige der HNO-Gemeinschaftspraxis Sylvia Schnitzer/Birte Wacker-Köpp – geplant. Sie zieht vom ehemaligen Versorgungszentrum hier ein. Mehr Platz, moderne Räume und bessere Möglichkeiten gaben am Ende den Ausschlag für den Umzug der Praxis. Und die HNO-Ärztinnen sind nicht die einzigen Mieter, die sich gegen den Verbleib im Versorgungszentrum entschieden haben.

Elektronik-Unternehmen produzierte hier früher

Für Benny Andersson ein Glücksfall, denn er hat mit der Arztpraxis nicht nur langfristige Mieter angeworben, eine medizinische Praxis bedeutet auch ein hohes Patientenaufkommen. Und das kommt den übrigen Firmen zugute, die dort ihren Sitz haben oder damit planen.

Sylvia Schnitzer (links)und Birte Wacker-Köpp vor dem neuen Gebäude der Praxis Sylvia Schnitzer und Birte Wacker-Köpp, das am 19. April eröffnet wird Quelle: Michael Prochnow

„Im Mai 2019 hatte ich das Gelände erworben. In zwei Jahren wollte ich hier alles vermietet haben“, blickt Inhaber und Loft-Net-Chef Benny Andersson zurück. Ein ehrgeiziges Ziel, das sich der gebürtige Schwede nach seinem Firmen-Umzug vom Gewerbegebiet Langen Steinschlag gesetzt hatte. Denn von den 14 000 Quadratmetern an Gesamtfläche, wo früher Baltic Elektronik ansässig war, waren 4200 Quadratmeter überbaut. Andersson hatte sich aber im Vorfeld informiert und erste Kontakte geknüpft. Nur so konnte er abschätzen, ob dieses Projekt Erfolg haben würde.

Fast zwei Jahre später hat der Unternehmer sein hochgestecktes Ziel fast erreicht. Mehrere Mieter, wie das Arbeitsmedizinische Institut Nord, Tino Hornauer mit seiner Baumpflegefirma, der Essenanbieter Inservio, die Physiotherapie Handschak, der Mecklenburger Pflegedienst und die Kosmetikerin Stefanie Küster, sind hier eingezogen. Und neben der Gemeinschaftspraxis Schnitzer/Wacker-Köpp mit der genannten Eröffnung am 18. April wird Hörakustik Kersten hier in Kürze einziehen. Auch dieses Unternehmen hatte bisher seinen Sitz im Versorgungszentrum.

Vom Fitnessstudio bis zur Hörakustik-Firma

Außerdem betreibt Benny Andersson im Baltic-Park ein gut 300 Quadratmeter großes Fitnessstudio, für das er neben seinem Angestellten Christian Nagel und einer Bürokraft Katharina Rogalski als Fitness-Trainerin fest eingestellt hat. Coronabedingt ist das Studio seit dem 1. November 2020 allerdings geschlossen. „Dafür habe ich aber Verständnis“, so Andersson. Denn die aktuelle Infektions-Lage würde etwas anderes in seinen Augen auch gar nicht zulassen. Davor aber kamen die Menschen regelmäßig hierher. Das Fitnessstudio stieß mit 200 Teilnehmern auf eine große Resonanz.

Kostenlose Corona-Tests täglich von 18 bis 19 Uhr Die HNO-Praxis von Sylvia Schnitzer und Birte Wacker-Köpp öffnet zwar erst am 19. April, aber eine Versorgung der Patienten gibt es bereits jetzt am neuen Standort im Grünen Weg. Und ab sofort gibt es täglich, außer sonnabends und sonntags, die Möglichkeit für einen Corona-Schnelltest. Wie die Medizinerinnen mitteilen, können sich Patienten täglich von 18 bis 19 Uhr kostenlos testen lassen. Die Praxis befindet sich direkt am Eingang zum Baltic-Park. Laut Sylvia Schnitzer steht auch noch Astrazeneca-Impfstoff zur Verfügung. Fragen dazu an Tel. 0171/7450720.

Zurück zur aktuellen Lage und der Vermietung: Nach Aussage von Benny Andersson will auch das Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg hier in diesem Jahr einziehen. In einer Halle soll eine Werkstatt eingerichtet werden. Momentan hakt es noch an den Genehmigungen für notwendige Umbaumaßnahmen.

Über eine Million Euro investiert

Frei sind im Baltic-Park derzeit noch 86 Quadratmeter an barrierefreier Fläche im Erdgeschoss sowie fünf bis sechs Büroräume mit einer Gesamtfläche von etwa 200 Quadratmetern. Insofern hat Benny Andersson sein Ziel von einst fast erreicht. Und wie hoch ist die Summe, die er bislang in dieses Projekt investiert hat? „Über eine Million Euro“, so die Antwort von Andersson.

Discounter in den ehemaligen Markant-Markt?

Apropos Geld: Für 1,9 Millionen Euro steht das ehemalige Versorgungszentrum im Zentrum von Grevesmühlen zum Verkauf. Dort hatte die HNO-Praxis von Sylvia Schnitzer und Birte Wacker-Köpp jahrelang ihren Sitz. Doch inzwischen haben einige Mieter ebenso wie die Medizinerinnen das Gebäude verlassen. Denn der Sanierungsstau ist nicht zu übersehen, Abhilfe nicht in Sicht. Eine Immobilienholding hat das Gebäude vor Jahren erworben, passiert sei seitdem nichts, so die Mieter. Das könnte sich ändern. Nach Informationen der Redaktion soll das Erdgeschoss kurz vor der Vermietung stehen. Markant hatte dort seine Filiale, nun soll ein Discounter dort einziehen. Welcher, ist nicht bekannt.

Tatsache ist, dass sich bereits einige potenzielle Käufer das Gebäude angesehen und abgewunken haben. Denn vor allem der Bereich der Tiefgarage soll nach Informationen der Interessenten einen sehr hohen Sanierungsbedarf aufweisen. Ähnliches gelte für die Versorgungsleitungen.

1976 war das Versorgungszentrum eingeweiht worden, im Keller befanden sich eine Bar sowie eine Kegelbahn. Im Erdgeschoss gab es eine Kaufhalle, die nach der Wende zum Markant wurde. Im Obergeschoss befand sich ein Restaurant.

Von Dirk Hoffmann und Michael Prochnow