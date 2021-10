Grevesmühlen

Als am 15. Juni 2019 gegen 8.45 Uhr der Regen in Grevesmühlen einsetzte, waren die Mitglieder der Vereine gerade dabei, den Umzug für das Stadtfest vorzubereiten und voller Vorfreude. Dutzende geschmückte Wagen standen bereit, um sich im Börzower Weg aufzustellen. Ein paar Minuten, dann ist der Regenschauer vorbei.

Doch es kam anders. Der Regen wurde stärker, das Wasser staute sich an den Abflüssen, Straßen standen unter Wasser. Aus der Innenstadt ergoss sich ein Sturzbach zur Bürgerwiese, spülte Wege weg, ein Stromverteiler im Park ging in Flammen auf, weil das Wasser für einen Kurzschluss sorgte.

An einen Umzug war nicht mehr zu denken. Absagen? Ja, aber wie? Am Ende fiel der Umzug ins Wasser, die Teilnehmer strömten ebenso wie die Zuschauer nach Hause. Die einen, weil es nichts zu sehen gab. Die anderen, um ihre Keller leer zu pumpen. Ausnahmezustand in Grevesmühlen. Und die Stadtverwaltung? Gab sich redlich Mühe, Ordnung ins Chaos zu bringen. Das gelang nur teilweise.

Bürgermeister: Wir waren schlecht vorbereitet

„Das Stadtfest hat gezeigt, dass wir nicht gut vorbereitet sind auf solche Vorfälle“, räumt Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler heute ein. Und das soll sich ändern. Inzwischen hat die Stadtverwaltung zumindest in der Theorie einen Notfallplan erarbeitet, der immer dann greifen soll, wenn der Ausnahmezustand herrscht.

Lars Prahler, Bürgermeister von Grevesmühlen Quelle: Ove Arscholl

„Das kann Starkregen sein, ein Feuer in einem großen Wohnblock, wo plötzlich mehrere Familien evakuiert und untergebracht werden müssen, oder ein Stromausfall“, so der 49-Jährige. Wenn der Strom für einen halben Tag ausfalle, sei das noch zu kompensieren. „Aber was ist, wenn es einen Tag dauert, oder zwei, oder noch länger?“

Lenkungsgruppe entscheidet, was passiert

Mittlerweile gibt es klare Strukturen, was passiert, wenn etwas passiert. Der Bürgermeister ist dann Leiter einer Lenkungsgruppe, zu der alle Amtsleiter sowie die Geschäftsführer und Leiter der betroffenen Einrichtungen gehören. Das kann der Leiter eines Pflegeheimes sein, ebenso wie der Chef eines Unternehmens. „Je nachdem, wer betroffen ist.“ Für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung gilt im Notfall ebenfalls, dass sie für Notfalleinsätze zur Verfügung stehen müssen. „Das erwartet der Bürger, und das müssen wir auch leisten“, sagt Lars Prahler.

Treibstofflager beim Bauhof

Eine andere Maßnahme ist das Anlegen einer Treibstoffreserve beim Bauhof. Zudem gelte die Regel, dass sämtliche Fahrzeuge stets mit vollem Tank abgestellt werden sollen, damit sie im Ernstfall die ersten Stunden zur Verfügung stehen. Für den Fall, dass bei einem kompletten Stromausfall auch die Telefone nicht mehr funktionieren, gibt es über die Mobilfunkanbieter eine Notversorgung, die einige Stunden die Kommunikation ermöglicht. „Dort sind wir jetzt angemeldet, so dass wir im Fall der Fälle untereinander kommunizieren können“, erklärt der Bürgermeister.

Separate Stromversorgung für Campus und Mehrzweckhalle

Angeschafft werden soll neben dem Treibstofflager beim Bauhof auch ein Notstromaggregat. Denn sollte es notwendig sein, eine größere Zahl Menschen unterzubringen, dann ist dafür die Mehrzweckhalle im Ploggenseering vorgesehen, zusammen mit dem neuen Schulcampus.

Laut der Stadtverwaltung seien die Planer aufgefordert worden, für den Katastrophenfall vorzusorgen und den Campus samt der Halle mit einer Stromversorgung auszurüsten, die bei Bedarf vom öffentlichen Netz abgekoppelt und mit einem Aggregat betrieben werden kann. Prahler: „Denn die Fernwärme der Stadtwerke kommt in so einem Fall bis zur Halle, aber ohne die Pumpen dort ist Schluss, und die brauchen Strom.“

So sind die Stadtwerke gerüstet Was ist, wenn plötzlich ein Wetterumschwung wie im Katastrophenwinter von 1978/79 das öffentliche Leben lahmlegen würde? „Wir“, sagt Heiner Wilms, Geschäftsführer der Grevesmühlener Stadtwerke, „als Unternehmen sind vorbereitet. Unser Standort am Grünen Weg kann sich selbst mit Energie versorgen. Und die Wärmeversorgung für die 1800 Wohnungen, die an unser Fernwärmenetz angeschlossen sind, bleibt auch bestehen.“ Aber hier beginnen die ersten Probleme, denn die Fernwärme wird durch lange Rohrleitungen bis beispielsweise zu den Wohngebieten im Osten der Stadt, dem Rathaus, den Schulen und Sporthallen gewährleistet. Doch in den Gebäuden selbst sorgen Umwälzpumpen dafür, dass die Energie auch in die Wohnungen gelangt. „Ohne Strom laufen die Pumpen nicht, das ist ein Problem“, sagt Heiner Wilms. Etliche Einrichtungen wie beispielsweise das Krankenhaus in Grevesmühlen, die Stadtwerke selbst, der Zweckverband und auch der Landwirtschaftsbetrieb in der Klützer Straße besitzen eine Notstromversorgung – doch die privaten Haushalte wären durch einen längeren Stromausfall deutlich stärker betroffen, als das vor 40 Jahren der Fall war, als die Masse der Haushalte Kohleöfen besaß und die Keller mit eingeweckten Lebensmitteln gefüllt waren.

Übungen alle sechs Monate

Regelmäßige Übungen sollen in Zukunft dafür sorgen, dass aus der Theorie auch eine praktische Sicherheit wird. Alle sechs Monate soll es laut Stadtverwaltung solche Übungen geben. Damit die Öffentlichkeit im Fall einer Katastrophe informiert wird, gibt es inzwischen auch einen konkreten Plan. Lars Prahler wird dann die Pressearbeit übernehmen. „Wir können davon ausgehen, dass, wenn etwas passiert, hier TV- und Radiosender sowie die Tageszeitungen auf der Matte stehen, auch das muss koordiniert werden, wie wir bei der Flut in diesem Sommer gesehen haben.“

Von Michael Prochnow