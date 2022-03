Grevesmühlen

Ein Lastwagen steht vor der Diskothek K2 in Grevesmühlen. Männer stellen Getränkekisten auf Schubkarren, transportieren sie in Haus. Dort wartet Diskobetreiber Sascha Bartel. „Ich freue mich, dass es wieder losgehen kann“, sagt der 35-Jährige. Nach dreieinhalb Monaten Zwangspause darf er ins K2 einladen. Die gelockerten Corona-Regeln des Landes Mecklenburg-Vorpommern machen es möglich. Mit einen „Daumen hoch“ begrüßen das viele Partygänger in Grevesmühlen und Umgebung. In einem Kommentar heißt es: „Ab geht’s!“ In einem anderen: „Da sind wir bei!“ Viele Grevesmühlener verabreden sich für die ersten Veranstaltungen.

„After Lockdown“ ist der Titel der ersten Feier in diesem Jahr. Am Sonnabend, den 12. März, steigt im K2 eine Frauentagsparty. „21 Uhr geht’s los“, kündigt Sascha Bartel an. Bis 23 Uhr dürfen nur Frauen rein. Sex-Spielzeuge werden verlost und: „Ein Stripper wird den Ladys ein bisschen einheizen.“ Sekt gibt’s bis 23 Uhr gratis. „Danach dürfen die Männer reinkommen.“

Wunschlieder und gratis Handschellen im K2

Für Sonnabend, den 9. April, kündigt Sascha Bartel das „Projekt Grevesmühlen“ an, eine Party, „von der du immer geträumt hast und an die du dich ein Leben lang erinnern wirst.“ Beginn: 21 Uhr. An dem Abend bietet das K2 seinen Gästen ein XXL-Beer-Pong-Turnier, Hunderte Gratis-Hamburger, lustige Spiele und Wettbewerbe, Torten-ins-Gesicht-Werfen, Wunschlieder, Gratiskondome, Gratishandschellen und FKK nach dem Motto: „Gib’ deinen BH/Boxershorts beim DJ ab und du bekommst eine Flasche Sekt aufs Haus.

DJ Base B. (l.) und Mick Miles sorgten am 17. Oktober 2021 bis morgens für Stimmung. Nach anderthalb Jahren öffnete das K2 in Grevesmühlen wieder. Quelle: Maik Freitag

„Die ganze Stadt wird über diese Party reden und jeder will ein Teil davon sein“, kündigt der Diskobetreiber an und verspricht: „Was im K2 passiert, das bleibt auch im K2.“ Das gilt auch am 26. März, wenn dort ein normaler Diskoabend auf dem Programm steht.

In die Disko dürfen nur halb so viele Gäste wie sonst

Seit dem 4. März dürfen Klubs und Diskotheken in Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen. Die Gäste müssen nach Sascha Bartels Auskunft die 2G-plus-Regel einhalten, also entweder geimpft oder genesen sein plus aktuell negativ getestet. Die Alternative: Wer dreimal geimpft ist, muss sich nicht testen lassen. Mundschutz muss niemand tragen. Allerdings dürfen nur halb so viele Gäste in die Disko wie in der Zeit vor Corona.

Kurze Freude über Wiederöffnung der Disko 2021

Die Pandemie macht der Diskothek in Grevesmühlen schwer zu schaffen. Nach langer Zwangspause durfte sie im vorigen Jahr am 16. Oktober wieder öffnen. Das Motto der ersten Party: „We are back.“ Die Organisatoren mussten die Besucher mit der Luca-App oder auf Listen erfassen. Sascha Bartel erarbeitete ein Sicherheits- und Hygienekonzept und ließ es dem Gesundheitsamt zukommen. In der Forderung nach einem „ergänzenden Konzept zur Verringerung der Aerosolbelastung in Innenräumen“ sah Sascha Bartel kein Problem. Das K2 hatte bereits vor Corona eine Be- und Entlüftungsanlage. Nicht in die Disko durfte, wer Symptome zeigte, die auf eine Corona-Erkrankung hinweisen könnten.

Über die Wiedereröffnung konnte sich Sascha Bartel im vorigen Jahr nicht lange freuen. Die Corona-Zahlen stiegen. Am 21. November war der vorerst letzte Diskoabend. „Danach mussten wir schließen.“ Für das K2 ist das hart. „Es ist eine finanzielle Belastung“, sagt Sascha Bartel. „Man hat laufende Ausgaben und keine Einnahmen.“

Von Jürgen Lenz