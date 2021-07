Grevesmühlen

E-Bikes im Gesamtwert von rund 10 000 Euro wurden am vergangenen Wochenende in Grevesmühlen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Sonntag auf dem Parkplatz des Hotel am See. Die Fahrräder befanden sich laut den Eigentümern auf Radträgern, die am Fahrzeug befestigt waren. Die E-Bikes seien gesichert und angeschlossen gewesen.

Weiter fanden die eingesetzten Polizeibeamte aus Grevesmühlen zwei eingeschlagene Scheiben bei einem Pkw vor. Aus dem Auto wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts entwendet. Bei den E-Bikes handelt es sich um Räder der Marken KTM, Univega und Victoria. Den Gesamtschaden inklusive der eingeschlagenen Scheiben beziffert die Polizei auf etwa 11 000 Euro.

Von Michael Prochnow