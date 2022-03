Grevesmühlen

In der Zeit von Donnerstagabend, 19 Uhr, bis Freitagmorgen, 9 Uhr, wurde in einen Corona-Testcontainer in Grevesmühlen eingebrochen. Gestohlen wurde zwar nichts, aber dafür randaliert. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Laut Polizei drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in das Testzentrum auf dem Parkplatz in der Gebhartstraße ein. Offenbar entwendeten sie bei ihrem Einbruch zwar nichts, aber verursachten dafür einen Schaden von circa 150 Euro.

Die Polizei teilte mit, dass dieser Einbruch kein Einzelfall ist: Bereits am vorherigen Wochenende in der Zeit vom 19. Februar bis zum 21. Februar sind ebenfalls unbekannte Täter gewaltsam in den Testcontainer eingebrochen, um dort vorhandene Computertechnik zu stehlen. Der Schaden wurde hier auf 1000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 / 7200, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Von cab