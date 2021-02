Grevesmühlen

Noch im Dezember erklärte Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler auf die Frage, wann das Parkkonzept in der Innenstadt eingeführt werde, dass der 1. Februar 2021 als fixes Datum feststehe. Zu diesem Zeitpunkt sollten nur noch Anwohner, die einen Parkausweis beantragt und erhalten haben, ihre Fahrzeuge in den Seitenstraßen der Innenstadt abstellen dürfen.

Hintergrund der Aktion ist, Platz für die Rettungsfahrzeuge zu schaffen. Denn einige Straßen und Gassen rund um die Wismarsche Straße sind so eng, dass Feuerwehr und Rettungsdienst nicht durchkommen, wenn dort geparkt wird. Doch der 1. Februar ist längst vorüber, von einem Parkkonzept ist weit und breit nichts zu sehen. Was ist da los?

So soll es funktionieren 30 Euro pro Jahr an Gebühr soll der Parkausweis kosten, den die Anwohner der Grevesmühlener Innenstadt demnächst beantragen können. Voraussetzung für den Ausweis ist, dass der Antragsteller ein eigenes Fahrzeug besitzt und auf dem eigenen Grundstück kein Stellplatz vorhanden ist. Beantragt werden kann der Ausweis beim Ordnungsamt der Stadt.

Straßenbreite reicht in einigen Bereichen nicht aus

Offenbar gibt es Probleme mit der Unteren Straßenverkehrsbehörde, sprich dem Landkreis. Denn die muss die Änderung der Parkordnung inklusive der Beschilderung abnehmen und genehmigen. Und das ist nicht passiert. Wie Stadtsprecherin Tina-Sophie Schulz mitteilt, habe es mit der Straßenverkehrsbehörde in den letzten Wochen umfangreichere Nachverhandlungen gegeben. „Dies betraf insbesondere Straßenzüge, die um 2000 neu gestaltet wurden.“ Konkret geht es um die Straßen Großer Vogelsang und Große Alleestraße.

Der Landkreis fordert offenkundig breitere Innenstadtstraßen. „Wir haben mit dem Landkreis hierzu sehr intensiv verhandeln müssen, da wir auf jeden Fall in diesen Straßenzügen das Parken weiter ermöglichen möchten, die Durchfahrtsbreiten auf der eigentlichen Fahrbahn aber in Teilen nicht dafür ausreichen.“ Auch sei bis zuletzt offen gewesen, ob und wie auf Markierungen konkreter Stellflächen verzichtet werden könne. Inzwischen habe man jedoch einvernehmliche Lösungen erzielen können.

Mindestens 3,05 Meter brauchen die großen Fahrzeuge

Hintergrund ist, dass Rettungsfahrzeuge eine Durchfahrtsbreite von 3,05 Meter benötigen. In der Großen Alleestraße ist das im oberen Teil gegeben, auch wenn dort Autos parken. Im unteren Teil jedoch sind einige Hauseingänge und Toreinfahrten so dicht an die Straße gebaut, dass diese 3,05 Meter nicht mehr eingehalten werden können. Laut der Stadtverwaltung seien bauliche Veränderungen derzeit nicht vorgesehen.

Die Gassen in der Grevesmühlener Innenstadt. Quelle: Archiv

Eine Möglichkeit ist, dass Rettungsfahrzeuge im Notfall auch über den Gehweg fahren sollen. Mittelfristig allerdings müssen die Gehwege wohl umgebaut werden. „Zur Beantragung der Parkausweise gibt es zu gegebener Zeit eine Anwohnerinformation“, teilt die Stadtsprecherin weiter mit. „Der Zeitpunkt wird davon bestimmt, wann die notwendige Beschilderung geliefert und vor Ort angebracht werden kann. Der Zeitplan hierfür ist in Bearbeitung.“

Zeitnahe Lösung soll es geben

Wie eine Nachfrage bei der Straßenverkehrsbehörde ergab, sei der Abstand von mindestens 3,05 Metern nicht nur für Rettungsfahrzeuge maßgeblich, sondern gelte allgemein. Aber: „Rettungsfahrzeuge sind während einer Einsatzfahrt übrigens von den Vorschriften der StVO weitestgehend befreit und dürften falls nötig sogar über einen Gehweg fahren.“ Zum zeitlichen Ablauf teilt der Landkreis weiter mit: „Die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse würden derzeit in verschiedenen Verkehrszeichenplänen zusammengefasst. Wir gehen davon aus, dass einer verkehrsrechtlichen Anordnung nichts im Weg steht, sobald die Pläne vorliegen.“

Von Michael Prochnow