Kaum war das Freibad am Ploggensee in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) am Sonnabendmorgen das erste Mal in diesem Jahr geöffnet, strömten schon die Familien hinein. Den ganzen Tag über genossen die Gäste den kleinen Strand und die meisten Kinder waren kaum aus Wasser herauszubekommen.