Grevesmühlen: Enge Bundesstraße wegen Breitbandausbau

Grevesmühlen

Ein langes Band aus Warnbaken zieht sich am westlichen Ortsausgang von Grevesmühlen entlang der Bundesstraße 105. Die Hauptstraße ist deutlich verengt, Abbiegespuren zu den Tankstellen wurden aufgehoben und es dürfen höchstens 30 Stundenkilometer gefahren werden.

Grund für die Absperrung ist der Bau einer Haupttrasse für den Breitbandausbau in der Region. Eine so genannte „Backbone-Trasse“ wird in dem Bereich verlegt. Dabei handelt es sich um eine Art Hauptleitung für das Breitbandnetz. Die Bauarbeiten und damit auch die Verengung der Bundesstraße werden voraussichtlich noch in die kommende Woche hinein andauern.

Die Wemacom aus Schwerin hat in Nordwestmecklenburg 2018 den Zuschlag für den Breitbandausbau bekommen. Nach einigen Verzögerungen sollen bis Ende September dieses Jahres alle Haushalte an das schnelle Internet angeschlossen sein.

Von Malte Behnk