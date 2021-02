Zehn Jahre erfolgreich eine Ergotherapiepraxis mit vier Angestellten in Grevesmühlen führen – das wäre schon ein Grund zum Feiern. Doch beinahe hätte Maik Malchow das Jubiläum vergessen. Wer ihn schließlich erinnerte, erzählt er hier.

In der Ergotherapiepraxis Malchow und Welz in Grevesmühlen wird auch in der Corona-Pandemie weiter mit Klienten gearbeitet. Quelle: Ergotherapiepraxis NWM