Messer und Gabel halten und benutzen – was für die meisten Menschen selbstverständlich ist, kann für Patienten, die einen Unfall oder einen Schlaganfall hinter sich haben, eine fast unüberwindliche Hürde darstellen. Dann kommen die Ergotherapeuten ins Spiel. Eine von ihnen ist Janine Zachey, die 36-Jährige hat im Februar 2020 ihre Praxis nahe der Bürgerwiese in Grevesmühlen eröffnet. Inzwischen zählt das Team fünf Mitarbeiterinnen. Vier Therapeutinnen und eine Bürokraft kümmern sich um die Klienten.

„Inzwischen haben wir auch mit den Folgen von Corona zu tun“, erklärt Janine Zachey. Männer und Frauen, die an Post-Covid leiden, also an Spätfolgen von Corona, werden von den Medizinern zur Ergotherapie geschickt. „Auch Atemtechniken kann man lernen, gerade für diese Klienten ist das wichtig“, so die 36-Jährige, die nichts aus der Ruhe bringen kann und die immer ein Lächeln im Gesicht hat. „Ergotherapie umfasst eben alle Bereiche, es geht nicht nur um Bewegung.“

