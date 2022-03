Grevesmühlen

60 Frauen, Kinder und alte Männer sind Donnerstagnacht gegen 1 Uhr in Grevesmühlen angekommen. Die Flüchtlinge aus der Ukraine befanden sich in einem Bus, der bereits Stunden zuvor angekündigt worden war. Weil es Probleme mit der ursprünglich gedachten Unterbringung gab, landeten die Menschen kurz nach Mitternacht in Grevesmühlen.

Das DRK Nordwestmecklenburg hat zusammen mit der Grevesmühlener Feuerwehr die Halle hergerichtet, so dass die Flüchtlinge aufgenommen werden konnten. Landrat Tino Schomann und Florian Haug, der Leiter des Katastrophenschutzes, waren bei der Ankunft dabei.

Die ersten Flüchtlinge haben bereits am Donnerstagmorgen die Unterkunft verlassen und sind mit dem Zug weitergefahren. Die übrigen Familien werden weiterhin von den ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern des DRK betreut. Unklar ist derzeit noch, ob die Notunterkunft durchgehend genutzt wird. Denn laut dem DRK seien noch einige Vorbereitungen notwendig, um die Sporthalle für eine dauerhafte Nutzung herzurichten. Die Feuerwehr hatte in der Nacht unter anderem dafür gesorgt, dass provisorische Trennwände aufgestellt wurden, um zumindest ansatzweise etwas Privatsphäre zu schaffen.

Von Michael Prochnow