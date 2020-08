Grevesmühlen

Erster Schultag nach viereinhalb Monaten coronabedingter Unterbrechung: Am Montag startete in Mecklenburg-Vorpommern der Schulbetrieb. Auch in Grevesmühlen klingelte es am Morgen wieder zur ersten Schulstunde. An der Grundschule „ Fritz Reuter“ herrschte zumindest vor dem Schulhof reger Andrang.

Eltern, deren Kinder am Sonnabend zuvor Einschulung gefeiert hatten, begleiteten die Jungen und Mädchen bis an den Zaun. Dort sammelten die Lehrer und Betreuer die Schüler in Gruppen, klassenweise ging es ins Schulgebäude.

Anzeige

Maskenpflicht gibt es an der Reuter-Schule nicht, jede Einrichtung hat ihren eigenen Hygieneplan erstellt. Vor den Toren diskutieren die Eltern darüber, wie lange die Schule wohl geöffnet sein werde. Angst vor einer zweiten Infektionswelle beherrscht die Debatten. Und: Welche Kinder waren mit ihren Eltern gerade erst in Risikogebieten im Urlaub? Die Schulleitung verteilte am Montag Zettel, auf denen die Eltern erklären sollen, dass sie nicht in solchen Risikogebieten gewesen sind. Aber wie ehrlich sind die Eltern, fragen sich viele.

Weitere OZ+ Artikel

Unterrichtsstart zeitversetzt

Ähnliche Diskussionen vor der Regionalen Schule Am Wasserturm. Dort wurden die Unterrichtszeiten so versetzt, dass die einzelnen Lerngruppen – die fünften und sechsten Klassen zum Beispiel sind eine Lerngruppe –, sich nicht begegnen.

Eltern von Schülern der Reuter-Schule dürfen nicht auf den Schulhof. Sie begleiten ihre Kinder bis zum Zaun. Quelle: Michael Prochnow

Die „Neuen“ aus der Fünften machten den Anfang: Sammeln auf dem Schulhof. Schulleiterin Brunhilde Hallmann begrüßte die neuen Schüler per Lautsprecheransage. Schulsozialarbeiterin Doris Lobatz erklärte kurz darauf die Grundregeln für den Schulstart. Dann: Masken auf und ab in die Klassenräume. Dort bleiben die Schüler auch die nächsten fünf Stunden, abgesehen von den Pausen.

Maskenpflicht besteht in den Treppenhäusern, Abstand auf dem Schulhof. Wie es umgesetzt wird? Zumindest die Maskenpflicht am frühen Morgen wird konsequent eingehalten. Eltern dürfen eigentlich nicht mit auf den Schulhof. Nicht alle hielten sich daran. Denn viele Fragen sind offen! Wo treffen sich die Kinder? Kommen alle zusammen in einen Klassenraum?

Festigung des Stoffs über die Schulcloud

Am Gymnasium Am Tannenberg in Grevesmühlen sammeln sich die Schüler auf den für sie vorgesehenen Flächen rund um die Schule. Die siebten und achten Klassen, die neunten und zehnten Klassen und die elften und zwölften Klassen bilden jeweils eine Gruppe. Alle werden konsequent getrennt. Es gibt nicht nur unterschiedliche Ein- und Ausgänge, sondern auch zugewiesene Toiletten für die Gruppen.

Warten auf das Klingelzeichen am Gymnasium Am Tannenberg in Grevesmühlen. In Gruppen stehen Schüler auf dem Schulhof. Es gibt verschiedene Eingänge für die Klassen 7/8, 9/10 sowie 11/12. Quelle: Jana Franke

In den ersten drei Unterrichtsstunden übernimmt die jeweilige Klassenleitung. Einweisungen und Corona-Regeln sind das beherrschende Thema. Danach startete der normale Unterricht. Die Woche wird mit täglich sechs Unterrichtsstunden noch etwas entspannter laufen. Ein Ausruhen gibt es dennoch nicht. „Das Gymnasium wird teilweise im Bereich des Distanzunterrichts mit zusätzlichem Material zur Festigung und Übung mithilfe der Schulcloud abgesichert. Zurzeit prüfen wir die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern für ein zusätzliches Angebot“, heißt es in einem Elternbrief der Schulleiterin Andrea Großmann.

Jarle Drebenstedt (13) freut sich, dass es nun wieder einen einigermaßen geregelten Schulalltag gibt. Er findet es als den richtigen Weg, dass nun erst einmal geprüft wird, auf welchem Stand die Schüler sind. „Zum Glück ohne Benotung“, sagt der Achtklässler lachend.

Jarle Drebenstedt (13) findet es als den richtigen Weg, dass nun erst einmal geprüft wird, auf welchem Stand die Schüler sind. Quelle: Jana Franke

Ähnlich sieht es Laurenz Schröder. Der 13-Jährige geht mit großem Respekt in das achte Schuljahr. „Ich habe mir zwar im Homeschooling viel erarbeitet, fühle mich aber nicht gut vorbereitet“, gibt er zu. Im Selbststudium tat er sich mit dem einen oder anderen Thema schwer.

Laurenz Schröder (13) geht mit großem Respekt in das achte Schuljahr am Grevesmühlener Gymnasium. Quelle: Jana Franke

Wer am Gymnasium nicht unbedingt auf den Bus angewiesen war, schwang sich am Montagmorgen aufs Fahrrad. Jarle und Laurenz waren froh, dass sie in der jetzigen Zeit nicht unbedingt mit dem öffentlichen Verkehrsmittel fahren müssen. „So sind wir flexibler und müssen nicht nach der sechsten Stunde, wenn alle Schulschluss haben, in den überfüllten Bus“, sagt Jarle.

Wer am Gymnasium nicht unbedingt auf den Bus angewiesen war, schwang sich aufs Rad. Quelle: Jana Franke

Die Schüler müssen während der Pausen in den zugewiesenen Aufenthalts- beziehungsweise Wartebereichen, den Fluren, den zugewiesenen Toiletten und Waschräumen eine Mund- und Nasenbedeckung tragen. „Das ist aber okay“, meint Laurenz. Verzichten muss der Cafeteria-Nutzer auf den Snack zwischendurch. Es wird vorerst keinen Betrieb des Schülercafés geben. In der ersten Schulwoche wird zudem auch kein Mittagessen angeboten.

Von Jana Franke und Michael Prochnow