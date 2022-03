Grevesmühlen

Die Energie- und Rohstoffpreise sind in den letzten Wochen explodiert. Auch Lebensmittel werden immer teurer, was die Verbraucher mehr und mehr zu spüren bekommen. Nicht nur in den Supermärkten zahlen sie jetzt mehr, in Grevesmühlen erhöhen jetzt auch einige Gaststätten die Preise und nehmen Aufschläge.

„Alles ist teurer geworden“, sagt Van Hang Nguyen vom Asia-Land in Grevesmühlen. Dann nennt er Öl, Nudeln, Hähnchen und Ente. Für diese und andere Waren muss er im Einkauf mindestens 50 Prozent mehr als noch vor wenigen Wochen zahlen. Sogar beim Verpackungsmaterial haben die Preise deutlich angezogen. Seit drei Jahren hatte er die Preise für die Gerichte nicht mehr geändert. Jetzt, so erklärt Nguyen, ging es einfach nicht mehr anders. Seit Kurzem nimmt er jetzt einen Aufschlag von etwa zehn Prozent auf die Gerichte. Und ab einer Summe von 30 Euro gibt es eine Überraschung. Seine Kunden, so Nguyen, haben Verständnis für diese Erhöhung. Denn auch ihnen ist klar, dass bei den allgemein explodierenden Preisen auch sie für ihr Essen mehr bezahlen müssen. Es ist ein moderater Anstieg, der den erhöhten Preisanstieg für den Einkauf nicht ausgleichen kann. Auch darauf weist Nguyen hin.

Das China-Restaurant Dong-Fan-Schön. Quelle: Dirk Hoffmann

Hohe Preise für Waren aus Asien

Ähnlich ist es im China-Restaurant Dong-Fan-Schön in der Bahnhofstraße. Vor allem die Waren aus Asien sind nach Aussage von Hongping Du um ein Vielfaches angestiegen. Einige Produkte kosten im Einkauf mittlerweile mehr als das Doppelte. Hinzu kommt, dass die Preise jede Woche noch weiter steigen. Das sei ganz schlimm, wie Du sagt. Denn so sind auch Kalkulationen kaum noch möglich. Bis vor Kurzem konnte im Restaurant noch die zuvor günstiger eingekaufte Ware genommen werden. Damit ist es jetzt vorbei. Diese Ware ist aufgebraucht. Für die Gerichte muss der teure Einkauf verwendet werden. Deshalb habe man sich entschieden, seit dieser Woche einen Aufschlag von zehn Prozent auf die bislang geltenden Preise zu nehmen. Es ist aber auch nur ein Bruchteil dessen, was für das Restaurant im Einkauf an Mehrkosten anfallen. Die Kunden haben Verständnis für diese Preiserhöhung, wie Du sagt. Denn ihnen ist klar, dass diese Anstieg auch viel höher ausfallen könnte. Doch die Mehrkosten komplett an die Gäste weiterzugeben, ist nicht möglich. Dann würden es sich viele sicherlich überlegen, überhaupt noch ins Restaurant zu gehen und auf einen Besuch verzichten.

Ömer Aslan im Laden „First Kebap by Aslan“ Quelle: Dirk Hoffmann

Mit immer weiter steigenden Preisen haben auch andere Lokale zu kämpfen. Dazu gehört zum Beispiel der Laden „First Kebap by Aslan“ im Rewe-Markt. „Brot, Fleisch und Salate sind teurer geworden. Sogar für die Folien müssen wir jetzt mehr bezahlen“, sagt Ömer Aslan. Noch habe man hier die Preise aber nicht erhöht, weil ihnen die Kundschaft zu wichtig ist. Stellt sich nur die Frage, wie lange dieser Laden das noch kann.

Die Kunden reagieren unterschiedlich auf die Preisentwicklung. Es würde, so sagen die Gastronomen, einige Fragen kommen, warum mehr kassiert werden müsse. Andere zeigen Verständnis für die Aktion.

Von Dirk Hoffmann