Grevesmühlen

Die Spekulationen auf dem Energiemarkt durch zahlreiche Billiganbieter haben in den vergangenen Wochen dazu geführt, dass etliche Unternehmen die Verträge für Strom und Gas mit ihren Kunden gekündigt haben. „Etwa 130 Neukunden haben wir allein im Netzgebiet der

Gasversorgung Wismar Land dazubekommen, beim Strom sind es nicht ganz so viele“, erklärt Katy Jurkschat von den Grevesmühlener Stadtwerken. Der Grund für den plötzlichen Zulauf liegt in der Preispolitik im Energiesektor. „Es ist kein Geheimnis, dass viele Discounter, die den Energiemarkt in den vergangenen Jahren mit Dumpingpreisen überschwemmt haben, jetzt die Verträge außerordentlich kündigen. Diese Kunden landen dann in der Grundversorgung.“ Und dort ist der Preisunterschied deutlich spürbar.

Katy Jurkschat, Stadtwerke Grevesmühlen. Quelle: Archiv

Leichte Steigerung der Gaspreise, Strom ist stabil

Die Stadtwerke haben Ende vergangenen Jahres die neuen Tarife für Strom und Gas veröffentlicht. Während für die Bestandskunden der Strompreis unverändert bei rund 30 Cent pro Kilowattstunde liegt, gab es beim Gas eine leichte Anhebung um durchschnittlich 8 Cent pro Kilowattstunde. Das gilt zumindest für jene Haushalte, die seit Jahren ihre Energie bei den Stadtwerken beziehen.

Das Gebäude der Stadtwerke im Grünen Weg Quelle: Jörn Lehmann

Wer neu dazukommt, für den wird es teurer. Beim Strom liegt der Kilowattpreis für Neukunden bei knapp 60 Cent, für Gas sind mit 10,28 Cent immerhin 30 Prozent mehr fällig. Dass die Stadtwerke derzeit keine Sondertarife mehr anbieten können, hängt unmittelbar mit dieser Entwicklung zusammen. „Aufgrund stark steigender Beschaffungskosten an den Energiemärkten konzentrieren wir uns aktuell auf unsere Funktion als zuverlässiger Grundversorger und haben unsere Angebote für Neukunden reduziert“, so Katy Jurkschat.

Energiepreise im Vergleich Pro Monat zahlen Neukunden im Tarif „local classic“ bei den Stadtwerken Grevesmühlen, der Test geht von einer vierköpfigen Familie aus, die pro Jahr mindestens 4250 Kilowattstunden verbraucht, rund 226 Euro. Laut Check24 bieten Discounter im direkten Vergleich für den Bereich monatliche Strompreise an, die bis zu 82 Euro unter diesem Beitrag liegen, allerdings sind die Laufzeiten auf zwölf Monate begrenzt. Die Anbieter reichen von Q1 über die Stadtwerke Leipzig bis zu diversen Anbietern, die vorgeben, 100 Prozent Ökostrom zu verkaufen. Verbraucherschützer raten Kunden, nicht in erster Linie auf den Preis zu schauen, sondern auch Laufzeiten, Kündigungsfristen und – wie aktuell der Fall – auf die Tatsache zu achten, welche Bedingungen gelten, wenn die Kunden wieder zum Grundversorger wechseln müssen. Kurzum: Wer kurzfristig Geld spare, habe auf lange Sicht nicht immer etwas gewonnen.

4500 Kunden im Bereich der Stadtwerke

Dass die Preise für Bestandskunden halbwegs stabil geblieben seien, das liege an der langfristigen Strategie des Unternehmens. „Wir kaufen Energie in der Regel zwei Jahre im Voraus ein, so können wir den Kunden konstante Energiepreise anbieten.“ Bei rund 10 000 Kunden, die die Stadtwerke in Grevesmühlen mit Strom, Gas und Fernwärme versorgen, machen sich Kundenzuwächse im dreistelligen Bereich durchaus bemerkbar. Deshalb gibt es Grenzen bei der Neuaufnahme – und auch Ablehnungen. „Wenn es sich um Kunden aus unserem Netz handelt, dann sind wir als Grundversorger natürlich verpflichtet, sie auch aufnehmen. Aber wenn es Fremdkunden sind, die nach einer Kündigung zu uns wollen, dann müssen wir im Moment auch mal Nein sagen“, erklärt die Stadtwerke-Mitarbeiterin und ergänzt: „Wir sind vielleicht nicht immer der billigste Anbieter, aber dafür verlassen wir, wenn es am Markt Veränderungen gibt, auch nicht gleich das Spielfeld. Die Stadtwerke löffeln aktuell die Suppe aus, die ihnen fragwürdige Marktakteure eingebrockt haben und einbrocken.“

Laufzeiten und Kündigungsfristen beachten

Sie rät den Kunden, sich bei einem Wechsel zu einem Discounter genau anzusehen, wie die Bedingungen sind. Dazu gehören neben den Preisen die Laufzeiten wie auch die Kündigungsfristen. „Wer in den vergangenen Jahren immer nur darauf geschaut hat, wo es am billigsten ist, der muss auch das Risiko tragen.“ Katy Jurkschat sieht allerdings auch die Verantwortung bei den Behörden. „Das ist, so finde ich, auch eine Sache der Bundesnetzagentur. Dort muss geregelt werden, dass diese Art der Spekulation nicht dazu führen darf, dass wir so eine Situation wie gerade jetzt erleben.“ Nämlich, dass Kunden, die auf die Spartarife hereingefallen sind, jetzt Steigerungen von teilweise 200 und 300 Prozent hinnehmen müssen.

Von Michael Prochnow