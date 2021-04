Grevesmühlen

Ab dem 1. Mai dürfen in bestimmten Straßen der Grevesmühlener Innenstadt nur noch Bewohner mit einer entsprechenden Berechtigung parken. Sie erhalten in den nächsten Tagen per Post Informationen zum Antrag einer Parkberechtigung. Alle anderen, egal ob sie einkaufen wollen, in der Stadt arbeiten oder jemanden besuchen, müssen sich auf die Suche begeben.

Bewohnerparkzone im Zentrum

Betroffen sind vom Bewohnerparken die Kleine Voßstraße, Große Voßstraße, Kleine Seestraße, Große Seestraße, Schradergang, Bannowgang, Kuhhirtengang, Hinterstraße, Kleiner Vogelsang, Großer Vogelsang, Im Vogelsang, Schäfergang, Schulstraße, Kirchstraße, Ziegenhorn, Mönchhof, Neustadt, Kleine Alleestraße, Große Alleestraße, Bäckergang, Behrensgang, Am Graben und Gerberhof 1–7.

Weniger Stellplätze für mehr Sicherheit

Die Stadt führt das Bewohnerparken nach langen Beratungen ein, nachdem festgestellt wurde, dass Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge oft nicht durch die engen Straßen kommen, weil dort Autos parken und Anwohner nicht genug Stellflächen zur Verfügung haben.

Die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen 2019 bei ihrer Testfahrt durch die Innenstadt – hier im Ziegenhorn, wo es sehr eng wurde. Quelle: Malte Behnk

Wer bekommt einen Bewohnerparkausweis?

Einen grünen Berechtigungsschein für die Zonen des Bewohnerparkens können nur Personen beantragen, die in den betroffenen Straßen wohnen, einen Führerschein besitzen und Halter eines Fahrzeugs sind. Sie dürfen auch keinen privaten Stellplatz besitzen oder angemietet haben. Sie können auch nur für ihr eigenes Auto einen Parkausweis beantragen.

Wo bekommt man den Parkausweis?

In der Stadtverwaltung Grevesmühlen beim Sachgebiet Ordnungsangelegenheiten. Derzeit kann der Antrag nur per Mail an info@grevesmuehlen.de oder per Post an die Stadt Grevesmühlen, Rathausplatz 1 in 23936 Grevesmühlen gestellt werden. Nach Beantragung des Bewohnerparkausweises erfolgt eine Prüfung, anschließend wird ein Gebührenbescheid mit der entsprechenden Gebühr (vorzugsweise per E-Mail) zugesandt. Mitarbeiter der Stadt haben gerade Postwurfsendungen in den jeweiligen Straßen verteilt, in denen das Prozedere für die betroffenen Anwohner genau erklärt ist.

Was kostet ein Bewohnerparkausweis und wie lange gilt er?

Die Gebühren, die für einen Bewohnerparkausweis erhoben werden, sind keine Park-, sondern Verwaltungsgebühren. Sie betragen 30 Euro pro Jahr.

Was ist, wenn ich einen Ersatzwagen nutze?

Bei einem kurzzeitigen Ausfall des im Bewohnerparkausweis genannten Fahrzeuges, zum Beispiel. wegen Reparatur, wird ein gesonderter Ausweis für das Ersatzfahrzeug ausgestellt. Dieser weiße Ausweis ist dann neben den bisherigen grünen Bewohnerparkausweis zu legen.

Wo sind in der Innenstadt Parkmöglichkeiten für Besucher?

An der Goethestraße, im nördlichen Bereich des Gerberhof sowie am Ploggensee kann kostenfrei geparkt werden.

Kostenpflichtig (Mo.–Fr. 7 bis 17 Uhr und Sa. 7 bis 12 Uhr) kann man sein Auto an der Sparkasse, auf dem Markt, beim Amtsgericht sowie in der Wismarschen Straße und der August-Bebel-Straße abstellen (halbe Stunde frei). Außerhalb der genannten Zeiten sind diese Stellflächen auch kostenfrei.

Anzumietende Stellflächen befinden sich in der Tiefgarage (hohe Auslastung) und am Badstüberbruch.

Von Malte Behnk