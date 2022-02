Grevesmühlen

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Grevesmühlen hat wieder eine Pastorin. Nachdem Maria Harder im vergangenen Jahr ihren Abschied verkündet hatte, war Frank-Michael Wessel aus Schwerin kommissarisch eingesprungen. Er hat am vergangenen Sonntag seinen Abschiedsgottesdienst gegeben, nun präsentiert sich am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr die neue Pastorin. Um 11 Uhr folgt der Antrittsgottesdienst in Diedrichshagen.

Es handelt sich dabei um Fabienne Fronek, 32 Jahre alt, aufgewachsen in Hagenow. Studiert hat die junge Frau, deren Freund in der Schweiz lebt („Er ist Katholik, wir leben quasi die Ökumene in unserer Beziehung.“), in Rostock, Wien und Tübingen. Ihre letzte Station war die Kirchengemeinde in Bad Doberan.

Bürotausch im Pfarrhaus

Das Pfarrhaus in Grevesmühlen – links vom Eingang befand sich früher das Pastorenbüro, jetzt liegt es rechts neben der Tür Quelle: Michael Prochnow

„Mein Wunsch war es, eine Stelle in Mecklenburg zu bekommen“, sagt Fabienne Fronek, die am 1. Februar ihre Stelle angetreten und im Pfarrhaus ihre Wohnung bezogen hat. Zum Amtsantritt gab es die erste Veränderung. Küsterin Ulrike Flügel hat das Büro übernommen, das zuvor Pastor Wolfgang Heinrich, Maria Harder und zuletzt Frank-Michael Wessel genutzt hatten. „Sie hatte mich gefragt, ob sie ein anderes Büro haben könnte. Und als ich mich hier umgesehen habe, fand ich das die beste Lösung.“ Sie selbst hat das kleinere Büro im Pfarrhaus übernommen. Frische Farbe an den Wänden und ein paar neue Bilder zeugen von den Veränderungen in der Kirchengemeinde.

Was sie sonst noch plant? „Keine Sorge, ich weiß, dass ich hier eine sehr aktive Kirchengemeinde habe. Alles wird so bleiben, wie die Menschen es gewohnt sind.“ Dennoch sei es ihr wichtig, auch über den Tellerrand in die Nachbargemeinden zu schauen. „Ich bin in der Nordkirche groß geworden. Und dort habe ich gelernt, dass es nie schaden kann, Kontakt zu anderen Gemeinden zu halten, um zu schauen, was dort gut funktioniert.“

Auf dem Pilgerweg durch Grevesmühlen

Grevesmühlen hat sie übrigens als junge Theologiestudentin bereits kennengelernt. Als sie mit Freunden auf dem Pilgerweg unterwegs war, hat sie in der Herberge der Kirchengemeinde übernachtet. „Als ich jetzt hier war, stand plötzlich eine Pilgerin vor mir, die ein Nachtlager brauchte. Das war praktisch meine erste Amtshandlung auf der neuen Stelle.“ Für Frank-Michael Wessel ist wieder eine Station beendet. Doch zur Ruhe setzen, das kommt für den Hamburger, der inzwischen in Schwerin lebt, nicht infrage. „Ich nehme in den nächsten Tagen noch Prüfungen ab, ein Buchprojekt muss noch beendet werden. Und ich bin mir sicher, dass der Probst irgendwann wieder anruft, weil irgendwo eine Lücke gefüllt werden muss.“

Von Michael Prochnow