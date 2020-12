Grevesmühlen

Ein Vorfahrtsfehler war am Freitagabend kurz nach 20 Uhr Ursache für einen schweren Unfall auf der Bahnbrücke in Grevesmühlen.

Ein 18-jähriger Fahranfänger stand mit seinem weißen Skoda an der Kreuzung aus Richtung Schweriner Landstraße kommend und wollte nach links abbiegen. In der Annahme, eine 34-jährige Hyundai-Fahrerin will aus Richtung Jahnstraße kommend rechts abbiegen, fuhr er los. Die junge Frau krachte nahezu ungebremst in sein Fahrzeug. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, der Skodafahrer blieb unverletzt.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Da Betriebsstoffe ausliefen, sind auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen alarmiert worden.

Von Jana Franke