Grevesmühlen: Ferienfreizeit des SV Blau-Weiß fällt in diesem Jahr aus

Schlechte Nachrichten für alle Sportler des Vereins Blau-Weiß Grevesmühlen, die in diesem Sommer wieder eine Ferienwoche in Neukloster verbringen wollten: Die Ferienfreizeit ist aufgrund der Corona-Krise gecancelt worden. „Wir bedauern diesen Schritt sehr, aber für die Planungssicherheit der Eltern und auch für den Verein sehen wir keine andere Möglichkeit, so in der derzeitigen Corona-Pandemie zu entscheiden.

Durch die vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregelungen können wir keine ordnungsgemäße und sorgenfreie Durchführung der Ferienfreizeit garantieren“, heißt es aus dem Vorstand.

Nicht leichtsinnig mit der Situation umgehen

Alle Kinder – rund 60 Mädchen und Jungen waren regelmäßig dabei – und auch die Betreuer hätten die Fahrt in der Vergangenheit immer sehr genossen, viel Spaß gehabt und eine tolle und erlebnisreiche Zeit zusammen verbracht, heißt es. Der Hansa-Park, Kletterpark, Bogenschießen, baden und eine Nachtwanderung standen unter anderem jedes Jahr auf der Liste.

„Aber wir sollten auf unsere Gesundheit achten und nicht zu leichtsinnig mit dieser Situation umgehen“, lautet die Begründung, den Spaß in diesem Jahr nicht durchzuführen. Die gute Nachricht: Die Planung für die Ferienfreizeit 2021 steht schon in den Startlöchern.

Von Jana Franke