Der letzte Einsatz auf der Deponie in Neu Degtow ist noch gar nicht so lange her. Pfingstmontag hatte sich geschredderter Müll selbst entzündet. Feuchtigkeit im Inneren des Bergs war die Ursache. GER-Geschäftsführer Claudius Martinetz war selbst vor Ort, als 28 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen mit den Flammen kämpften. Vor deren ehrenamtlicher Arbeit zieht er den Hut, wie er sagt.

Bereits mehrfach hatte das Unternehmen die Kameraden finanziell unterstützt, um Anschaffungen zu tätigen – zuletzt einen Anhänger. Nun sponserte GER einen sogenannten mobilen Monitor, also einen tragbaren Wasserwerfer. „Der erleichtert uns die Arbeit enorm“, erklärt Nico Voigt vom Förderverein der Feuerwehr. Gerade dann, wenn das Gelände unwegsam ist. Der Wasserwerfer ist mit einer automatischen Düse ausgestattet, mit der der Wasserwerfer die Durchflussmenge anhand des zur Verfügung stehenden Wasserdrucks selbst regelt. Die Technik ist so ausgereift, dass der Wasserwerfer nicht kippen kann.

Wurfweite bis 70 Meter

Neben dem mobilen Wasserwerfer verfügt die Feuerwehr noch über einen festen am neuen Tanklöschfahrzeug, das im Jahr 2018 von Innenminister Lorenz Caffier offiziell an die Grevesmühlener Kameraden übergeben worden war. Per Knopf- und Luftdruck wird er nach oben gefahren. Die Wurfweite des Wassers reicht bis zu 70 Meter. Der Mobile schafft etwa 60 Meter und kann eine Breite von 45 Metern abdecken.

Der Förderverein der Feuerwehr feierte in diesem Jahr sein elfjähriges Bestehen. Die Verantwortlichen warben bisher mehr als 35 000 Euro ein – und das bei etwa 50 festen Sponsoren, die die Wehr unterstützen. „Wir freuen uns sehr, dass die Spendenbereitschaft trotz Corona und schwerer Zeiten für die Unternehmen da ist“, sagt der Vereinsvorsitzende Frank Brauer.

