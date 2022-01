Rauch im Supermarkt: Am Mittwochnachmittag musste der Rewe-Markt in Grevesmühlen geräumt werden, weil sich Qualm ausbreitete. Die alarmierte Feuerwehr setzte große Lüfter ein. Nach einer Stunde konnte wieder eingekauft werden.

Der Rewe-Markt in Grevesmühlen musste am Mittwochnachmittag geräumt und von der Feuerwehr belüftet werden, weil Unbekannte Toilettenpapier in einem Kunden-WC angezündet hatten. Quelle: Karl-Ernst Schmidt