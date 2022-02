Diese Woche hat es in sich für die Feuerwehren. Nach dem Großbrand am Montag bei Greve sorgten zwei extreme Stürme für die nächsten Dauereinsätze. Allein die Grevesmühlener Feuerwehr war Freitagnacht 17 Mal im Einsatz. Eine erste Bilanz des frühen Morgens mit Autounfällen, Straßensperrungen und Stromausfällen lesen Sie hier.

In Boiensdorf drohte ein Baum auf ein Haus zu fallen, die Feuerwehren Upahl und Grevesmühlen waren im Einsatz am Freitagabend, bei Reinstorf prallte ein Auto in einen umgestürzten Baum. Quelle: Michael Prochnow, FFW Neukloster