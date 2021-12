Grevesmühlen

Als hätte Grevesmühlens Feuerwehr nicht schon genug zu tun, mehr als 120 Einsätze fahren die Männer und Frauen um Wehrführer Steve Klemkow pro Jahr, Tendenz steigend. Doch zum 100. Geburtstag der Wehr haben die 96 Mitglieder (23 Kinder, 14 Jugendliche, 45 Aktive und 14 Männer und Frauen in der Ehrenabteilung!) etliche Überstunden geschoben. „Freiwillig natürlich“, sagt Nico Voigt, 33 Jahre alt, Zugführer und Projektleiter in Sachen Geburtstag. Und einer, dem keine Idee zu ungewöhnlich ist. Und deshalb gibt es ab dem 8. Januar im Rewe-Markt in Grevesmühlen das allererste Stickerheft einer Feuerwehr in der Region – plus Aufkleber von allen 96 Mitgliedern, Notarzt und Rettungssanitätern.

Florian-Messe war der Auslöser

„Ich habe das Heft auf der Florian-Messe in Dresden gesehen und mir gedacht, das wäre doch auch etwas für uns“, sagt Nico Voigt. Das Hochglanzheft mit den Bildern aller Feuerwehrleute und der gesamten Ausrüstung ist tatsächlich ein echter Hingucker, und zwar nicht nur für die Grevesmühlener Wehr. „Aber es war dann doch sehr viel mehr Arbeit als ich zu Anfang gedacht habe“, erinnert sich der 33-Jährige, der mächtig stolz ist auf das Ergebnis, das sich auch wirklich sehen lassen kann.

Zur Galerie Ein Blick zurück ins Archiv der Feuerwehr mit Bildern von Ortschronist Eckart Redersborg

Für Heike Fraaß, Filialleiterin im Rewe-Markt an der Klützer Straße war es keine Frage, die Aktion zu unterstützen. Der Markt sammelt ohnehin per Pfandbon Spenden für den Förderverein der Feuerwehr, das Stickerheft samt Aufklebern gibt es ab dem 8. Januar bis Ende März für fünf Euro. Fünf Aufkleber gibt es an der Kasse für jeweils 90 Cent. Insgesamt ist im Heft Platz für 242 Bilder. Und die hat Nico Voigt geschossen. „Ich bin echt froh, dass wir das über die Bühne bekommen haben. Zwei Wochen hat es allein gedauert, um alle Mitglieder zu fotografieren.“ Und zwar alle in Uniform und vor dem gleichen Hintergrund. Dazu kam das Layout für das Heft und vieles mehr.

Filmstudio dreht die Geschichte

Und einen Film über die Feuerwehr gibt es inzwischen auch. Den hat das Filmstudio Grevesmühlen in den vergangenen Monaten gedreht. Interviews, Übungen, Einsatzszenen, Rückblicke, der Film spiegelt die Arbeit und die Geschichte der Grevesmühlener Feuerwehr wider, die etliche Stunden für die Drehtage geopfert haben. „Es kam vor, dass wir von 9 bis 16 Uhr nur gedreht haben, dass das überhaupt alles geklappt hat, darauf sind wir schon stolz“, sagt Nico Voigt. Und dankbar, denn die Unterstützung vom Rewe-Markt und auch vom Filmstudio sei eine große Hilfe. Dass die Männer und Frauen neben dem aufwändigen Ehrenamt, Training und Fahrzeugpflege auch alle einen Job und Familie haben, macht die Sache nicht einfacher. Erst am Donnerstagmorgen mussten die Feuerwehrleute gegen 5.14 Uhr in Richtung Landtechnik Schmahl nach Upahl ausrücken. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Frust? „Kein Stück“, sagt der 33-jährige Zugführer. „Lieber zehnmal umsonst rausfahren als einmal zu spät kommen. Wenn es dort in Upahl wirklich brennt, dann geht es dort um Millionen bei der ganzen Technik, die dort in den Hallen steht.“

Zur Galerie Großbrände, schwere Unfälle, Daueralarm in der Malzfabrik und im Pflegeheim, hier noch einmal ein (nicht vollständiger) Überblick über einige Einsätze der vergangenen Jahre

Dass die Grevesmühlener Feuerwehrleute aufgrund der Pandemie ihren runden Geburtstag nicht so feiern können, wie es eigentlich geplant war, sieht Nico Voigt pragmatisch. „Das ist eben so, wichtig ist, dass wir einsatzfähig sind und bleiben.“ Und das Stickerheft sorgt schon vor dem Verkaufsstart für viele Glückwünsche. Etliche Feuerwehren aus der Umgebung sind auf die Idee aufmerksam geworden. Und das hat zwei Gründe: Zum einen dürfte das Projekt durchaus Nachahmer finden bei den Wehren der Umgebung, zum andern pflegen die Brandschützer untereinander einen engen Kontakt. Denn: „Im Einsatz arbeiten wir eng zusammen, das muss schon passen untereinander.“ So wie auch innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen, die mit ihren 96 Mitgliedern zu den größten in der Region zählt. „Da gibt es schon mal unterschiedliche Meinungen, aber wir sind eine tolle Truppe, das ist einfach so.“

Von Michael Prochnow