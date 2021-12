Grevesmühlen

2022 besteht die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen 100 Jahre. Zum runden Jubiläum wird es auch einen Film über die Retter geben. Nach den Sommerferien hatte Grevesmühlens Feuerwehr-Jugendwart Nico Voigt Kontakt zum Kinder- und Jugendfilmstudio der ehemaligen Kreisstadt aufgenommen. Die Idee war, einen Film über die Geschichte der Wehr und ihr heutiges Wirken mit der Arbeit in den einzelnen Gruppen, von den Kindern und Jugendlichen bis hin zu den Erwachsenen, darzustellen. Was folgte, das war nach Aussage von Studioleiter

Interview mit dem stellvertretenden Wehrführer Tommy Möller sowie die für die Jugendwehr verantwortlichen Jan Kleinschmidt und Stefan Kleine (v. l.) Quelle: Andreas Grimm

Andreas Grimm im Oktober ein erster Drehtag, an dem er neben dem aktuellen Wehrführer Steve Klemkow (seit 2011) auch die ehemaligen Wehrführer Manfred Klemkow (1984-1996), Horst Martens (1996-2005) und Heyko Brandt (2005-2011) sowie mit Nico Voigt und Frank Brauer die Verantwortlichen der Kinderwehr „Die kleinen Löschmeister“ ebenso wie mit Jan Kleinschmidt und Stefan Kleine die der Jugendwehr interviewte. Die 15-jährigen Lenny Groth und Nikita Koslowski assistierten Grimm hinter der Kamera.

Lenny Groth steht beim Interview mit dem stellvertretenden Stadtwehrführer Tommy Möller (l.) und dem ehemaligen Wehrführer Horst Martens hinter der Kamera. Quelle: Andreas Grimm

Rauch in der Lagerhalle

Zwar sind Lenny und Nikita als Mitglieder der Jugendwehr mit den Gegebenheiten der Feuerwehr bestens vertraut, doch den zweiten Drehtag werden auch sie sicher so schnell nicht vergessen. Bei einer groß angelegten Übung am 30. Oktober auf dem Gelände des ehemaligen Kreisbetriebes für Landtechnik im Degtower Weg waren sie hautnah dabei, als nach einem simulierten Auffahrunfall eine verletzte Frau aus einem Pkw herausgeschnitten werden musste. Dabei kamen Schere und Spreizwerkzeug zum Einsatz. Außerdem brannte es in einer Lagerhalle, wo aufgrund der starken Rauchentwicklung eine Person zu retten war.

Simuliert wurde bei der Übung auch ein Unfall, bei dem ein Pkw auf einen Lkw auffuhr. Quelle: Andreas Grimm

Die Aufgaben der kleinen Löschmeister

Gesondert Zeit nahm sich die Filmcrew für den Nachwuchs der Wehr, von dem sie während einer Prüfung Aufnahmen machte. „Die kleinen Löschmeister“ der Kinderwehr im Alter zwischen sechs und zehn Jahren mussten zwischen gutem und schlechtem Feuer unterscheiden, während die Jugendwehr Schläuche ausrollte und den Ablauf einer Brandbekämpfung darstellte. Auch diese Situationen waren wichtig, um zu zeigen, wie gut schon die Jüngsten in das Leben der Feuerwehr integriert und eingebunden sind.

Fehlen sollten in dem Film zum großen Jubiläum auch Teile aus der vorhandenen Chronik nicht. Grevesmühlens stellvertretender Wehrführer Tommy Möller las Teile der Geschichte der Wehr von 1922 bis in die 1960er Jahre hinein für eine Audioaufnahme vor.

Aus fünf Stunden Material hat Andreas Grimm bereits einen 30 Minuten dauernden Film erstellt. Ganz beendet ist seine Arbeit damit aber noch nicht. Nachdem er am 19. Dezember den Film den Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen präsentierte, wird er die gewünschten Änderungen vornehmen.

„Es war alles sehr unkompliziert und entspannt“, sagt Wehrführer Steve Klemkow über die Zusammenarbeit mit dem Filmstudio und den Aufnahmen an den Drehtagen. Gezeigt werden soll der Film zum Jubiläum. Die Feier war ursprünglich im Januar des kommenden Jahres geplant. Aufgrund der nach wie vor herrschenden Pandemie wurde sie auf den Mai verschoben.

Von Dirk Hoffmann