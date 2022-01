Grevesmühlen

„Wir machen alles so schnell wie möglich“, sagt Ömer Aslan. Die Kunden, die einen Döner oder auch andere Gerichte bei „First Kebap by Aslan“ im Rewe-Markt in Grevesmühlen haben wollen, sollen nicht lange warten müssen. Darauf legen der Betreiber, sein Bruder Sevket, sein Cousin Fikret sowie die anderen Mitarbeiter dieses Ladens großen Wert.

Türkische Familie betreibt Imbiss seit 2007

Die Aslans haben das Geschäft 2007 an dieser Stelle in Grevesmühlen von Bekannten übernommen, die es dort seit 2002 betrieben. Ömer Aslan, der wie seine Familie aus der Türkei kommt, übernahm es mit seinem Cousin Fikret Aslan. Dabei brachte er auch seine Erfahrung aus zehn Jahren in Berlin mit ein, wo er Döner verkaufte, bevor die Familie nach Grevesmühlen kam.

Ömer Aslan bei der Arbeit am Spieß mit Fleisch. Quelle: Dirk Hoffmann

Ja, der Anfang war schwer, weil fast nichts mehr lief. Das änderte sich aber schnell, wie die Aslans erzählen. Denn immer mehr Menschen wussten und wissen mittlerweile zu schätzen, wie hier die Döner zubereitet werden. So sind zum einen die beiden Spieße immer gut mit Hähnchen- und Kalbfleisch bestückt. Außerdem wird frisches Fleisch über mit heißem Wasser gefüllten Behältern warm gehalten. So ist eigentlich immer genügend Fleisch vorhanden. „Es ist immer frisch“, sagt Reinhard Klifot. Der Rentner aus Grevesmühlen muss es wissen. Er war von Anfang an dabei, wie er sagt. Wenn er sich einen Döner bestellt, dann immer mit Kalbfleisch und Kräutersoße. So schmeckt er ihm am besten.

Die Soßen werden selbst gemischt

Die schnelle Zubereitung ist das eine, wichtig ist aber auch die Beständigkeit. „Bei uns wissen die Kunden seit vielen Jahren, was sie bekommen“, so Sevket Aslan. So sind zum Beispiel die Soßen, die sie selber mischen, und die Salate in der ganzen Zeit immer die gleichen geblieben. Wählen können die Kunden übrigens zwischen Knoblauch-, Kräuter-, süß-saurer und scharfer Soße. Dazu nehmen sie neben Salaten Hähnchen- oder Kalbfleisch oder entscheiden sich für einen vegetarischen Döner – dann ganz ohne Fleisch, dafür aber nur mit Salat. Eben jeder so, wie er es am liebsten mag. Einige lassen sich den Döner im Fladenbrot, andere im gerollten Fladen in der Dürüm-Variante oder auch in der Box schmecken. Dann oftmals mit Pommes Frites, was vor allem die Kinder mögen.

Die Qualität ist kein Zufall

Neben dem Döner in verschiedenen Ausführungen werden im „First Kebap by Aslan“ auch andere Gerichte, wie Falafel, Schnitzel, Türkische Pizza, Hamburger oder Cheeseburger zubereitet. Bis auf Feier- und Sonntage hat dieser Laden seit jeher von Montag bis Sonnabend von 8 bis 20 Uhr das ganze Jahr über geöffnet. „Es ist immer jemand von uns da“, sagt Ömer Aslan. Dass es einen Wettbewerb gibt, wo die Kunden über den besten Dönerladen abstimmen können, findet er gut. Nun hofft er, mit seinem Laden möglichst weit vorne zu landen. Das wäre eine weitere Bestätigung, wie gut hier der Döner zubereitet wird.

