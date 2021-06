Grevesmühlen

Es gibt wieder Führungen durch den Friedwald Grevesmühlen. nachdem diese speziellen Waldführungen lange nicht angeboten werden konnten, findet am Sonnabend, 26. Juni, wieder eine solche Wanderung statt. Um 14 Uhr treffen sich Teilnehmer an der Infotafel am Friedwaldparkplatz. Die Einfahrt zum Friedwald liegt an der Landesstraße 03 zwischen Grevesmühlen und Rolofshagen.

Förster zeigen den Friedwald

Friedwald-Försterinnen und -Förster zeigen der Gruppe den besondern Teil dieses Waldes. Bei dem gemeinsamen Spaziergang erfahren die Teilnehmenden alles Wichtige rund um die Bestattung in der Natur und können Fragen zum Friedwald-Konzept stellen. Die Führung dauert etwa eine Stunde.

Anmeldung dringend erforderlich

Da die Zahl der Teilnehmenden für die Waldführung begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter www.friedwald.de/grevesmuehlen oder telefonisch unter 06155/848-100 erforderlich. Es gelten die jeweils gültigen Regelungen bezüglich Test- und Maskenpflicht.

Friedwald Grevesmühlen seit 2015

2015 wurde der Friedwald im Steinbrink genannten Waldstück zwischen Grevesmühlen und Rolofshagen eingerichtet. Das Areal umfasst 32 Hektar mit rund 300 Bäumen. An jedem können bis zu zehn Urnengräber für 99 Jahre eingerichtet werden. Betrieben wird der Ruhewald von der Friedwald GmbH aus Hessen.

Von Malte Behnk