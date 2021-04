Grevesmühlen

Eine Frau wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Grevesmühlen verletzt. An der Kreuzung Grüner Weg und Wismarsche Straße waren ein Mini Cooper und ein Opel Meriva zusammengestoßen. Die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen wurde auf dem Weg zu einem Containerbrand durch den Unfall ausgebremst.

Fehler beim Abbiegen an der Ampel

Grund des Unfalls war ein Fehler beim Abbiegen an der Ampelkreuzung, wie die Polizei mitteilt. So fuhr der Opel von Süden kommend in Richtung B 105. Der Mini Cooper kam von dort und wollte in die Wismarsche Straße zum dortigen Supermarkt abbiegen. Für beide Fahrzeuge zeigte die Ampel Grün. Der Mini-Fahrer missachtete dabei die Vorfahrt des Opel und es kam zum Zusammenstoß.

Beifahrerin verletzt ins Krankenhaus

Die Beifahrerin des Opel wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei ist an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt etwa 20 000 Euro entstanden.

Von Malte Behnk