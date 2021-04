Grevesmühlen: Freier Impftag für über 60-Jährige

Grevesmühlen/Wismar

Wer mindestens 60 Jahre alt ist und seinen Wohnsitz in Nordwestmecklenburg hat, der ist willkommen bei einem freien Impftag. Der Landkreis bietet am Sonnabend, den 17. April, noch einmal Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca ohne vorherige Terminanmeldung an.

„Jeweils von 8 bis 18 Uhr kann man sich in beiden Impfzentren des Landkreises in Wismar und Grevesmühlen impfen lassen“, kündigt die Kreisverwaltung an. Bei einer längeren Schlange werde das Impfteam Wartenummern vergeben, mit denen man zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommen kann und so nicht die ganze Zeit in der Schlange stehen bleiben muss.

Mit Wartezeiten ist zu rechnen

Trotzdem bittet die Verwaltung, Wartezeiten im Freien mit einzuplanen und etwas Geduld und wetterfeste Kleidung mitzubringen. Für warme Getränke sei gesorgt.

Die Adresse des Impfzentrums in Grevesmühlen: Am Ploggensee 4. Autos können auf einem Parkplatz direkt am Ploggensee abgestellt werden.

Das Impfzentrum in Wismar befindet sich in der Störtebekerstraße 2. Parkmöglichkeit dort: am Eulenbaum, gegenüberliegend an der Kreuzung zur Philipp-Müller-Straße.

Ziel: viele Impfungen in kurzer Zeit

Landrätin Kerstin Weiss (SPD) hofft, dass viele Einwohner von Nordwestmecklenburg die Chance wahrnehmen. Sie sagt: „Der Landkreis möchte mit solch konzentrierten Aktionen eine große Anzahl Impfungen ohne komplizierte Voranmeldungen in kurzer Zeit ermöglichen.“

Das habe bei den ersten beiden Terminen sehr gut funktioniert. Mit der Impfaktion am Sonnabend sollte der Rückstau an Astrazeneca-Impfdosen nach Auskunft der Landrätin abgebaut sein.

Von Jürgen Lenz