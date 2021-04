Grevesmühlen

Eine Impfung zum Schutz vor dem Coronavirus ganz ohne zig Versuche, um an der Telefonhotline oder im Internet einen Termin zu vereinbaren – das Angebot wollten sich viele Nordwestmecklenburger nicht entgehen lassen. Nachdem am Ostersonntag in Wismar etwa 900 Personen geimpft worden waren, wurde diese Aktion am Freitag nicht nur in Wismar, sondern auch in Grevesmühlen wiederholt. Bis 18 Uhr hatten 250 Personen das Angebot genutzt.

Eigentlich wäre an diesem Tag das Impfzentrum geschlossen gewesen, weil die Lieferung des Biontech-Impfstoffes stockt. Allerdings gibt es noch Vorräte des Astrazeneca-Impfstoffes, der jetzt bei den Impfaktionen für Personen über 60 Jahre gespritzt wurde. Schon am Morgen standen etwa 50 Frauen und Männer vor dem Impfzentrum am Ploggensee an, am Vormittag waren es dann meistens 15 bis 20 Wartende. Den ganzen Tag über lief der Impfbetrieb mit relativ kurzen Wartezeiten ab – ein Mitarbeiter der Malteser verteilte vor Ort an die Wartenden Kaffee im Einmalbecher.

Impfung nach einer Stunde erledigt

„Das geht alles ganz problemlos“, sagte Juliane Held (77) aus Dassow. „Man wird von Raum zu Raum geführt. Die Soldaten im Impfzentrum sind auch alle sehr freundlich und kompetent“, sagte sie. Innerhalb von einer Stunde inklusive der Wartezeit hatte sie ihre Erstimpfung erhalten. Auch andere Nutzer des Impftages berichteten begeistert, wie unkompliziert das Prozedere war. „An der Telefonhotline habe ich mehrere Tage versucht, einen Termin zu bekommen“, sagt ein Mann und winkt nur ab. „Hier war alles ganz einfach“, fügt er hinzu.

Lange warten musste vorm Impfzentrum in Grevesmühlen kaum jemand. Etwa 20 Männer und Frauen standen gleichzeitig an. Quelle: Malte Behnk

Auf zwei Strecken wurde am Freitag in Grevesmühlen geimpft. So war vorgesehen, etwa 300 Impfdosen zu verabreichen. Bis 18 Uhr waren davon 250 Dosen verimpft und es wurde noch weitergemacht. Wartemarken, um ein langes Anstehen im Aprilwetter zu verhindern, mussten zunächst nicht ausgegeben werden, da der Andrang nicht so hoch war, wie am Ostermontag in Wismar.

Außer dem unkomplizierten Prozedere hatten viele Impfwillige auch familiäre Gründe, sich anzustellen. „Meine Enkelkinder gehen ja jeden Tag in die Kita. Da sagt meine Tochter, dass zu viele Besuche bei uns nicht gut sind“, sagt Marina Heuer (66) aus Metelsdorf. Nach der Impfung hofft sie, die Familie wieder öfter zu sehen.

Heidrun Dröse (68) aus Grevesmühlen (l.) und Marina Heuer (66) aus Dassow freuten sich auf die Impfung. Sie hoffen auf mehr Kontakt zu Kindern und Enkeln. Quelle: Malte Behnk

Ähnlich sieht es auch Heidrun Dröse (68) aus Grevesmühlen. „Ich denke, ich fühle mich danach sicherer und ich möchte meine Kinder und Enkel öfter sehen können“, sagt sie. „Ich wäre auch bei schlechterem Wetter gekommen. Das ist ein wunderbares Angebot. Mein Mann war heute morgen früher hier und hat gesagt, es ist nicht so voll. Da bin ich vor dem Einkauf auch hergekommen.“

Registrierung für anderen Termin absagen

Einige Freiwillige, die gestern am Impfzentrum in Grevesmühlen anstanden, waren zwar schon an einer Hotline durchgekommen und wurden für eine Impfung registriert. Sie hatten aber noch keinen Termin bekommen. „Grundsätzlich sollte die hier erfolgte Erstimpfung auch in einer zentralen Datenbank erfasst werden“, sagt Christoph Wohlleben, Sprecher des Landkreises Nordwestmecklenburg. Sollte dann doch noch eine Benachrichtigung für einen Impftermin kommen, sollte der Termin abgesagt werden, damit er an andere vergeben werden kann.

Von Malte Behnk