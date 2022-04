Grevesmühlen

Livemusik mit Grevesmühlens Kultband Gleis 4, dazu Interviews, Kinderprogramm und Darbietungen von Künstlern aus der Ukraine – das und noch einiges mehr erwartet die Besucher am Sonnabend, 9. April, beim Friedensfest auf dem Grevesmühlener Marktplatz. Von 15 bis 21 Uhr lädt die Lidahilfe zu dieser Veranstaltung ein.

Seit 1993 fährt das Team um Unternehmer Norbert Koch nach Weißrussland, um dort den Menschen zu helfen. An Hilfstransporte ist derzeit angesichts der Lage in der Ukraine und Osteuropa nicht zu denken. „Wir sind eine Hilfsorganisation, die dort hilft, wo sie gebraucht wird“, sagt Norbert Koch. „Und im Moment sind das die Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg fliehen und hierher kommen.“ Deshalb geht der Erlös der Veranstaltung am Sonnabend vollständig an die Flüchtlinge. Ziel ist es, mit dem Geld Gutscheine zu erwerben, mit dem die Familien dann Kleidung, Schulmaterial und vieles andere in Grevesmühlen kaufen können.

Kinderprogramm mit Katrin Rienow

Damit möglichst viel Geld zusammenkommt, haben Norbert Koch und sein Team mit Unterstützung der Stadt Grevesmühlen einiges auf die Beine gestellt. Gleis 4 wird ab 18 Uhr auf der Bühne, die der Zweckverband zur Verfügung gestellt hat, live spielen. Zuvor wird unter anderem ein Duett auftreten, beide stammen aus der Ukraine und haben enge Beziehungen zur Lidahilfe. „Wer noch alles singen wird, verraten wir noch nicht, aber es lohnt sich“, sagt Norbert Koch. Katrin Rienow sorgt dafür, dass die Kinder ihren Spaß haben. Dazu gibt es Interviews mit Helfern, Flüchtlingen und Mitgliedern der Lidahilfe. Vertreter von anderen Hilfsorganisationen haben ebenfalls zugesagt, an diesem tag vorbeizuschauen. Schaschlik, Samagon, Soljanka, Bratwurst und einen Bierwagen haben die Helfer ebenfalls besorgt. „Und weil es doch noch etwas frischer ist, gibt es auch Glühwein.“ Sämtliche Akteure haben ihre Teilnahme übrigens kostenfrei zugesagt.

Künster unterstützen die Aktion

Unterstützung für die Aktion kommt auch von Ines Moll-Klemp, ihrem Mann Thomas Klemp und Dorit Markwart, die an diesem Sonnabend die kleine Galerie im Alten Rathaus öffnen. „Unsere neuen Künstler werden sich dann vorstellen“, sagt Ines Moll-Klemp. Im ehemaligen Gastraum des Gebäudes sind verschiedene Kunstwerke, von Skulpturen über Malerei bis hin zu Gedichten zu sehen.

Von Michael Prochnow